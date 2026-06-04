Стиль життя Шоу-біз

DARA спростувала причетність Кіркорова до перемоги Болгарії на Євробаченні: що відповіла

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 04 Червня 2026, 10:00 3 хв.
болгарія євробачення 2026
Фото Getty Images

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