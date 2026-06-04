DARA спростувала причетність Кіркорова до перемоги Болгарії на Євробаченні: що відповіла

Навколо результатів цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення-2026, який відбувся у Відні, спалахнув гучний скандал через публічні заяви російського співака болгарського походження Філіпа Кіркорова.

Він опублікував у своєму інстаграмі розлогий допис, ілюстрований зображенням троянського коня з власним обличчям, у якому безапеляційно приписав собі та своїй команді головну заслугу в перемозі Болгарії на європейській сцені.

Що на це відповіла сама переможниця Євробачення-2026 DARA — читай в нашому матеріалі.

Переможниця Євробачення-2026 спростувала заяви Кіркорова — подробиці

Як пише Стандарт, Кіркоров заявив, що оскільки Болгарське національне телебачення шість років поспіль не брало участі в конкурсі через брак коштів для сплати внесків до Європейської мовної спілки, саме він у 2025 році вирішив фінансову проблему.

За словами Кіркорова, він особисто познайомився з тодішнім генеральним директором мовника Емілом Кошлуковим і знайшов анонімного інвестора, який повністю профінансував повернення країни на конкурс.

Крім того, росіянин запевнив, що його продюсерська компанія Dream Team в особі продюсера Іліаса Кокотоса та композитора Дімітріса Контопулоса повністю підготувала представницю Болгарії, а сам він брав участь у залученні шведських хореографів Фредріка Рідмана та Саші Жан-Батіст для створення переможного сценічного номера.

Свій пост Кіркоров завершив пафосними словами:

Болгарія — батьківщина мого батька, і саме зараз, у день народження тата, я вирішив закрити для себе гештальт Євробачення. Морально я задоволений. Я виграв цей конкурс… І я розумію, що якби не було мене, Каті, Еміла Кошлукова, інвестора, чиє ім’я, звичайно ж, тримається в секреті з багатьох причин, цієї перемоги не було б.

Проте тріумфаторка Євробачення-2026 DARA не змовчала і відреагувала на хвилю чуток, прийшовши безпосередньо в коментарі під допис Кіркорова, щоб публічно заперечити будь-яку його причетність до успіху болгарської делегації.

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Артистка ввічливо дала зрозуміти російському співаку, що його немає серед тих, хто реально посприяв її історичному досягненню. Переможниця наголосила, що її конкурсна композиція Bangaranga має зовсім інше походження і була створена задовго до вигаданого Кіркоровим продюсування.

З усією повагою, але Bangaranga була написана у 2023 році в Софійському пісенному таборі,

— чітко підкреслила співачка, додавши, що міжнародна команда лише доопрацювала трек після того, як його офіційно відібрали для конкурсу від Болгарії.

DARA відзначила, що реальний успіх цього масштабного проєкту є винятковим результатом виснажливої праці, таланту і відданості її власного лейблу, суспільного мовника та європейських фахівців.

Звертаючись до Кіркорова, вона написала:

Дякую за моральну підтримку, але успіх цього проєкту – це результат неймовірної роботи, таланту та відданості Virginia Records, Крістіана Тарчі, Anne Judith Stokke Wik, Dimitris Kontopoulos, Ilias Kokotos, БНТ, Fredrik ‘Benke’ Rydman, Keisha von Arnold.

Таким коментарем болгарська попзірка нівелювала всі спроби російського артиста привласнити чужі європейські здобутки для закриття власних творчих амбіцій.

Раніше ми писали, де пройде Євробачення-2027 — читай в матеріалі, яке місто в Болгарії прийматиме конкурс.

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