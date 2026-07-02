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Канада на Євробаченні-2027: що відомо про першу участь країни

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Липня 2026, 17:00 2 хв.
Канада офіційно на Євробаченні-2027: що зміниться на конкурсі
Фото Pexels

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