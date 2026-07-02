Канада на Євробаченні-2027: що відомо про першу участь країни

Канада офіційно стане учасницею пісенного конкурсу Євробачення-2027. Про це спільно оголосила Європейська мовна спілка.

Таким чином країна вперше в історії вийде на сцену наймасштабнішого музичного шоу Європи. Дебют Канади відбудеться на 71-му пісенному конкурсі, який прийматиме Болгарія.

Канада на Євробаченні-2027: чому країна отримала право на участь

Востаннє список учасників поповнювала нова країна ще у 2015 році, коли спеціальне запрошення отримала Австралія. Тепер до конкурсу офіційно долучається й Канада. Це стало можливим після того, як канадський суспільний мовник отримав статус повноправного члена Європейської мовної спілки.

Президентка CBC/Radio-Canada Марі-Філіп Бушар.наголосив, що Канада давно має особливий зв’язок із конкурсом:

— Ми надзвичайно раді підтвердити участь Канади у найбільшому у світі живому музичному заході. Це дозволить представити канадські таланти на одній із найпрестижніших музичних сцен світу.

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Канада офіційно на Євробаченні-2027: що сказали в Європейській мовній спілці

В EBU пояснили, що інтерес канадців до Євробачення стабільно зростав протягом останніх років. Під час Євробачення-2026 Канада увійшла до трійки найактивніших країн у голосуванні в категорії “Решта світу”. Крім того, саме канадські шанувальники були серед найбільших покупців квитків за межами Європи.

Саме тому рішення про включення країни до списку учасників стало логічним продовженням співпраці. Оголошення символічно зробили у День Канади. Участь у конкурсі відкриє нові можливості для місцевих артистів і дозволить представити канадську музику на міжнародній сцені.

Попри те, що Канада ніколи не брала участі в конкурсі як окрема країна, канадські виконавці неодноразово виходили на сцену Євробачення під прапорами інших держав. Найвідоміший приклад — Селін Діон, яка у 1988 році принесла перемогу Швейцарії з піснею Ne Partez Pas Sans Moi. Також Францію на конкурсі представляли уродженки Канади Наташа Сен-П’єр у 2001 році та La Zarra у 2023 році.

Поки що організатори не оголосили окремих правил для Канади. Водночас очікується, що діятиме модель, аналогічна до Австралії. Якщо країна переможе, наступний конкурс, найімовірніше, все одно проведуть в одній із європейських держав, а не в Канаді.

Нагадаємо, Україну на Євробаченні-2026 представляла LELÉKA з піснею Рідним. Раніше ми детально розповідали, яке місце посіла співачка та скільки балів вона отримала від журі й глядачів.

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