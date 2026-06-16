Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2026 офіційно стартував: як подати заявку

Суспільне Мовлення офіційно відкрило вікно можливостей для юних вокалістів. Від сьогодні талановиті діти з усієї країни можуть спробувати свої сили та поборотися за право представити Україну на міжнародній арені.

Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2026 обіцяє бути ще більш насиченим та інноваційним, даруючи дітям простір для творчості навіть у складні часи.

Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2026: як подати заявку та хто може брати участь

Прийом анкети для участі у відборі триватиме з 16 червня по 8 липня. Для того, щоб потрапити до переліку претендентів, необхідно заповнити форму на офіційному порталі junior.eurovision.ua.

Організатори встановили чіткі критерії для майбутніх учасників:

Вік: від 9 до 14 років включно;

Формат: сольні артисти або колективи до 6 осіб;

Творче портфоліо: два відеозаписи живого виконання кавер-версій відомих хітів у різних жанрах та відеовізитівка, де дитина розкриває свою особистість.

Важливо, що Дитяче Євробачення 2026 дозволяє учасникам додавати до заявки власну авторську пісню (тривалістю 2,5–3 хвилини), яка не була оприлюднена до травня поточного року. Проте її наявність не є вирішальною для проходження у наступний етап.

Дитяче Євробачення 2026: вимоги музичної продюсерки та новинки конкурсу

Музичне керівництво проєктом знову взяла на себе відома співачка Світлана Тарабарова. Вона наголошує, що цьогоріч фокус буде не лише на вокальних даних, а й на харизмі артиста.

— Ми шукаємо особистість. Голос — це база, але для світової сцени потрібен характер, здатність зачепити глядача крізь екран, — зазначає продюсерка.

Оксана Скибінська, голова української делегації, додає, що нацвідбір на Дитяче Євробачення 2026 має на меті стати островом безпеки та надії для талановитої молоді.

Попри постійні виклики війни, Суспільне готує низку сюрпризів, які зроблять шлях до перемоги справжньою школою професійної майстерності.

Процес відбору проходитиме у кілька етапів, що нагадує повноцінне реаліті-шоу:

Лонглист (до 29 липня): обрання 15 найкращих заявок;

Живі прослуховування: відсів до 10 учасників;

Зіркова школа: інтенсивне навчання, де експерти оберуть шістку фіналістів;

Фінал: відбудеться у вересні, де доля представника України вирішиться спільним голосуванням глядачів та професійного журі.

Цікаво, що Дитяче Євробачення веде свою історію з 2003 року. Конкурс, створений за зразком скандинавського фестивалю Melodi Grand Prix Nordic, за десятиліття став найпрестижнішим майданчиком для юних артистів.

Першим тріумфатором в історії конкурсу був Діно Єлушич із Хорватії, а сьогодні Україна готова вписати нове ім’я у світову музичну історію.

Раніше ми вже писали про 8-річного українця, який назвавнапам’ять 232 факти про Євробачення всього за пів години.

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