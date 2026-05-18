Євробачення-2027: де пройде пісенний конкурс наступного року

Грандіозний фінал Євробачення-2026 завершився, подарувавши світові нових тріумфаторів та залишивши по собі емоційні виступи, які знову об’єднали всю Європу.

Одразу після оголошення результатів та ефектної перемоги болгарської делегації вся увага єврофанів та організаторів переключилася на підготовку до наступного сезону — читай в матеріалі, де буде Євробачення-2027 та у якому місті може відбутися конкурс.

Де буде Євробачення-2027: яке місто прийматиме конкурс

Відповідно до офіційних правил Європейської мовної спілки (EBU), право на проведення Євробачення-2027 отримала саме Болгарія.

Після офіційного підтвердження країни-господарки щодо проведення конкурсу розпочинається внутрішній етап конкурсу — відбір конкретного міста та арени, які прийматимуть делегації.

Кілька болгарських міст незабаром подадуть свої офіційні заявки та змагатимуться між собою, намагаючись довести готовність до прийому тисяч іноземних гостей.

Остаточне рішення прийматиметься колегіально національним мовником Болгарії та фахівцями Європейської мовної спілки, які оцінюватимуть кожен крок претендентів за вкрай суворими міжнародними стандартами.

Майбутній музичний майданчик повинен відповідати чітким технічним та логістичним вимогам організаторів. Зокрема, місто-претендент зобов’язане надати сучасну криту арену, здатну вмістити щонайменше 10–12 тисяч глядачів, та технічно пристосовану для монтажу надскладних сценічних і світлових конструкцій.

Окрім самої зали, критично важливою є наявність розвиненої готельної інфраструктури різних класів для якісного розміщення артистів, преси та фанатів, а також зручне транспортне сполучення з обов’язаною наявністю міжнародного аеропорту поблизу.

