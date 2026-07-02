Стиль жизни Шоу-биз

Канада на Евровидении-2027: что известно о первом участии страны

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 июля 2026, 17:00 3 мин.
Канада официально на Евровидении-2027: что изменится на конкурсе
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь