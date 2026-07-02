Канада на Евровидении-2027: что известно о первом участии страны

Канада официально станет участницей песенного конкурса Евровидение-2027. Об этом объяви Европейский вещательный союз.

Таким образом страна впервые в истории выйдет на сцену самого масштабного музыкального шоу Европы. Дебют Канады состоится на 71-м песенном конкурсе, который будет принимать Болгария.

Канада на Евровидении-2027: почему страна получила право на участие

В последний раз список участников пополняла новая страна еще в 2015 году, когда специальное приглашение получила Австралия. Теперь к конкурсу официально присоединяется и Канада. Это стало возможным после того, как канадский общественный вещатель получил статус полноправного члена Европейского вещательного союза.

Президент CBC/Radio-Canada Мари-Филипп Бушар подчеркнула, что Канада давно имеет особую связь с конкурсом:

— Мы чрезвычайно рады подтвердить участие Канады в крупнейшем в мире живом музыкальном мероприятии. Это позволит представить канадские таланты на одной из самых престижных музыкальных сцен мира.

Читать по теме Евровидение-2027: где пройдет песенный конкурс в следующем году Какой город готов принять шоу спустя год?

Канада официально на Евровидении-2027: что сказали в Европейском вещательном союзе

В EBU объяснили, что интерес канадцев к Евровидению стабильно рос на протяжении последних лет. Во время Евровидения-2026 Канада вошла в тройку самых активных стран в голосовании в категории “Остальной мир”. Кроме того, именно канадские поклонники были среди крупнейших покупателей билетов за пределами Европы.

Именно поэтому решение о включении страны в список участников стало логичным продолжением сотрудничества. Объявление символически сделали в День Канады. Участие в конкурсе откроет новые возможности для местных артистов и позволит представить канадскую музыку на международной сцене.

Несмотря на то, что Канада никогда не принимала участия в конкурсе как отдельная страна, канадские исполнители неоднократно выходили на сцену Евровидения под флагами других государств. Самый известный пример — Селин Дион, которая в 1988 году принесла победу Швейцарии с песней Ne Partez Pas Sans Moi. Также Францию на конкурсе представляли уроженки Канады Наташа Сен-Пьер в 2001 году и La Zarra в 2023 году.

Пока что организаторы не объявили отдельных правил для Канады. В то же время ожидается, что будет действовать модель, аналогичная Австралии. Если страна победит, следующий конкурс, скорее всего, все равно проведут в одном из европейских государств, а не в Канаде.

Напомним, Украину на Евровидении-2026 представляла LELÉKA с песней Рідним. Ранее мы подробно рассказывали, какое место заняла певица и сколько баллов она получила от жюри и зрителей.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!