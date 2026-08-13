Евровидение-2027: объявили город, в котором проведут конкурс

Болгарское национальное телевидение и Европейский языковой союз избрали Бургас городом-хозяином 71 конкурса Евровидения-2027.

Об этом сообщает болгарское СМИ БНТ Новини.

Евровидение-2027: где проведут конкурс

Песенный конкурс Евровидение-2027 проведут в популярном болгарском городе Бургас на побережье Черного моря. Конкурсные выступления пройдут на новом стадионе Арена Бургас.

Сообщается, что грандиозный финал Евровидения-2027 запланирован на субботу, 15 мая 2027 года, а полуфиналы состоятся накануне — 11 мая и 13 мая.

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В течение недели конкурса в Бургасе также организуют насыщенную сопроводительную программу. Ожидается, что Евровидение-2027 должно стать гораздо большим, чем просто проводимым в одном городе мероприятием. Поэтому в организацию развлекательной программы конкурса также добавят другие три города, которые участвовали в процессе избрания города-хозяина, — Софию, Пловдив и Варну.

— Главная миссия Болгарского национального телевидения — представить разнообразие Болгарии — ее города, культуру, музыку, природу и людей — миллионам зрителей и гостей из Европы и за ее пределами через Евровидение-2027, — передает СМИ.

Напомним, что победительницей Евровидения-2026, состоявшегося в Вене, стала болгарская исполнительница Dara с песней Bangaranga.

Фото: Eurovision2027

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