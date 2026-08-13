Турбота про дитину 2026: как открыть счет и какие деньги будут на него поступать

Теперь родители могут открыть счет Турбота про дитину — в составе Дія.Картки.

Его идея заключается в том, чтобы различные детские государственные выплаты были привязаны к одному специальному счету, а не к разным картам.

Как открыть счет Турбота про дитину

Сначала выбери банк. Открыть Турботу про дитину можно через один из банков-партнеров. Для этого тебе нужно иметь его приложение. Это может быть:

ПриватБанк;

monobank;

А-Банк;

Sense Bank;

Банк Кредит Днепр.

Если Дія.Картки у тебя еще нет, зайди в приложение выбранного банка и открой Дія.Картку. Во время оформления нужно выбрать специальный счет Турбота про дитину.

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Как оформить новую детскую выплату на счет Турбота про дитину

После открытия счета нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или к уполномоченному представителю своей территориальной громады.

Скажи специалисту, что хочешь получать выплату на Турбота про дитину.

Если счет уже открыт, специалист найдет его в Единой информационной системе социальной сферы и привяжет к твоему заявлению.

А если его еще нет? Тогда тоже можно оформить его во время обращения.

Скажи специалисту, в каком именно банке хочешь открыть Дія.Картку со специальным счетом Турбота про дитину. Специалист покажет тебе QR-код этого банка.

отсканируй QR-код;

открой приложение выбранного банка;

оформи Дія.Картку со специальным счетом Турбота про дитину;

после завершения сообщи специалисту, что счет уже открыт;

специалист повторно подтянет информацию о нем в систему.

После этого выплату можно будет зачислять именно сюда.

Если ты уже получаешь детскую выплату, повторно открывать новый счет для каждой помощи не нужно.

Например, тебе поступает одна из предусмотренных детских выплат или ты уже подала заявление на нее — тогда нужно перейти на Дія.Картку со специальным счетом Турбота про дитину.

Для этого нужно подать заявление в ПФУ или ЦНАП на изменение счета, на который поступает выплата.

Какие средства можно получать на счет Турбота про дитину и где ими можно расплачиваться

Сюда могут поступать средства по программам:

Пакунок малюка;

Пакунок школяра;

помощь по уходу за ребенком до одного года;

єЯсла.

И еще важно: тратить эти средства можно не где угодно. Для целевых детских выплат действует перечень разрешенных товаров и услуг, определенный соответствующими MCC-кодами.

Источник фото: Министерство социальной политики.

А еще поинтересуйся программой помощи родителям єЯсла и узнай, как получить выплаты в 2026 году.