Для тебя Экономия

Программа Зимова підтримка: украинцы летом смогут получить 6500 гривен за прошедшую зиму

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 августа 2026, 13:00 2 мин.
теплая зима 6500
Фото Pexels

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