Программа Зимова підтримка: украинцы летом смогут получить 6500 гривен за прошедшую зиму

В 2026 году некоторые украинцы смогут получить 6500 грн по программе Зимняя поддержка, если выплату им назначили еще в 2025 году, но деньги так и не поступили.

Кто имеет право получить помощь в 2026 году

Речь идет о трех категориях:

детях из малообеспеченных семей, находящихся под опекой или попечительством, а также детях с инвалидностью в приемных семьях и детских домах семейного типа;

людях с инвалидностью I группы со статусом ВПЛ;

одиноких пенсионерах, которые соответствовали условиям программы.

Новые заявки на получение 6500 грн подавать нельзя. Выплата предусмотрена только тем, кому помощь официально одобрили в 2025 году, но по определенным причинам средства не перечислили. Перечень таких получателей должен сформировать Пенсионный фонд.

Кто мог получить 6500 гривен в 2025 году

Оформить единовременную выплату по программе «Зимняя поддержка» можно было до 17 декабря 2025 года. При этом право на помощь определяли по статусу получателя по состоянию на 1 ноября 2025 года.

В частности, 6500 грн предусматривали для:

детей до 18 лет, над которыми установлена опека или попечительство — выплату назначали на каждого ребенка;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в частности детей с инвалидностью, которые воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа;

детей из малообеспеченных семей, которым на 1 ноября 2025 года еще не исполнилось 18 лет;

несовершеннолетних детей, имевших статус ВПЛ;

внутренне перемещенных лиц с инвалидностью I группы;

одиноких пенсионеров, которые получали пенсию с доплатой на уход, если общий размер их пенсионной выплаты не превышал 9444 грн.

Если человеку из этих категорий помощь назначили в 2025 году, но средства не перечислили, его данные могут включить в новый перечень получателей.

Списки будет формировать Пенсионный фонд, после чего их передадут в Минсоцполитики для финансирования выплат.

Как будут выплачивать деньги

Средства будут поступать за счет бюджета Министерства социальной политики в рамках программ социальной защиты.

Получить деньги можно будет на специальный счет или виртуальную Дія.Картку.

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