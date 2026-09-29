Какой лимит на снятие наличных в банкомате в 2026 году

В период введения военного положения в Украине действуют фиксированные лимиты на снятие средств. Различные банковские учреждения имеют индивидуальные условия снятия наличных денег в своих банкоматах.

Рассказываем о дневном лимите на снятие наличных в банкомате в 2026 году.

Сколько денег можно снять в банкомате за сутки

В Украине за сутки можно снять в банкомате до 100 000 грн с гривневого счета, до 200 000 грн — с валютного счета.

Однако точная сумма для конкретного человека будет определяться правилами банка, личным лимитом и наличием купюр в банкоматах.

Сколько денег можно снять в банкомате ПриватБанка

По состоянию на сентябрь 2026 года на снятие наличных с карты ПриватБанка в банкомате установлены следующие лимиты:

40 тыс. грн (в течение трех часов), но для некоторых категорий клиентов доступно лишь 20 тыс. грн — согласно требованиям финмониторинга;

100 тыс. грн в сутки со счета в гривне и 200 тыс. грн в сутки со счета в иностранной валюте.

Также действует лимит на снятие наличных с карты другого банка:

20 тыс. грн за одну операцию (возможны индивидуальные лимиты в соответствии с актуальными условиями платежных систем);

не более 20 тыс. грн в течение трех часов.

Также в банкомате ПриватБанка можно снять деньги по номеру телефона без использования карты, для такой операции действуют следующие ограничения:

4 000 грн в течение 24 часов (всего или за одну транзакцию) — для первого заказа услуги “Снять без карты”;

4 000 грн за одну операцию; в общей сложности 20 тыс. грн в течение суток (разрешается до пяти операций) — дальнейшие снятия по услуге “Снять без карты”.

Сколько денег можно снять в банкомате Ощадбанка

На снятие наличных в банкомате Ощадбанка действуют следующие ограничения:

10 тыс. грн в сутки — для карт массового сегмента, этот лимит можно изменить в приложении или позвонив на горячую линию;

не более 25 тыс. грн — в течение трех часов.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине изменились правила внесения наличных через платежные терминалы. Анонимные пополнения счетов через терминалы оказались под запретом.

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