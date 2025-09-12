Хочу выехать за границу с валютой: что нужно знать о перемещении и декларировании наличных денег

В начале полномасштабной войны украинцы массово бросились снимать гривны со своих счетов и переводить их в валюту. Теперь же те, кто планирует выехать за границу, сталкиваются с вопросом, сколько денег можно перевозить через границу и какие суммы нужно декларировать.

Вывоз валюты из Украины

13 марта 2022 года Национальный банк вернул определенные ограничения по вывозу валюты из Украины. Речь идет о требованиях к перемещению валютных ценностей за пределы Украины на сумму, превышающую в эквиваленте десять тысяч евро.

Теперь на границе граждане должны предоставить один из подтверждающих документов банков:

справку о снятии наличных с собственных счетов;

валютно-обменную квитанцию;

справку о приобретении банковских металлов.

Также важно помнить, что официально нет максимальной суммы, которую можно вывезти.

Если ты декларируешь средства и имеешь документы, подтверждающие происхождение средств, можно вывезти и более 10 000 евро.

Декларация денег на границе

По-прежнему украинцы должны декларировать валюту, стоимость которой превышает в эквиваленте десять тысяч евро.

Что касается меньших сумм, достаточно просто устно сказать пограничникам, какое количество денег вы вывозите.

Денежные средства на банковских карточках не подлежат декларированию и не учитываются в лимит в 10 000 евро.

Нет ограничений на сумму безналичных денег, которые можно иметь при себе, хотя банки могут устанавливать лимиты на операции или требовать дополнительных проверок.

Вывоз гривны за границу

Украинцы, выехавшие за границу с большим количеством гривневых наличных, сейчас имеют серьезные проблемы с ее использованием.

Это обусловлено тем, что обменять гривну за границей по адекватному курсу практически невозможно, а положить гривну снова в украинский банк за пределами страны тоже нельзя.

В связи с этим Национальный банк Украины рекомендует украинцам не вывозить гривну наличными, а внести их на свои карточные счета в Украину.

Украинцы могут без проблем безналично рассчитываться за границей, а также снимать необходимые суммы наличными в иностранной валюте страны пребывания.

В таком случае конвертация происходит по курсу, установленному украинским банком.

В 2025 году НБУ также смягчил ряд валютных ограничений для бизнеса. В частности, разрешил более широкие переводы валюты за границу, репатриацию дивидендов и даже возврат ошибочно перечисленных средств из-за границы в валюте (при обращении в банк в течение 3 дней).

