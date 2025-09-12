Для тебя Экономия

Хочу выехать за границу с валютой: что нужно знать о перемещении и декларировании наличных денег

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 12 сентября 2025, 19:30 3 мин.
Правила вывоза валюты из Украины
Правила вывоза валюты из Украины Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь