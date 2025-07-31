Для тебя Экономия

Открытый банкинг: как работает эта система и что даст украинцам

Богдана Макалюк, журналист сайта 31 июля 2025, 14:30
открытый банкинг для украинцев
Фото Unsplash

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