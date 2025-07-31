Открытый банкинг: как работает эта система и что даст украинцам

В Украине с 1 августа карточки будут работать по-новому, вступает в силу открытый банкинг, который утвердил Национальный банк Украины постановлением №80 от 25 июля 2025 года. Читай, что такое открытый банкинг и какие имеет преимущества.

Открытый банкинг: что это такое и как работает

Открытый банкинг — это современная система обмена финансовой информацией между банками, финтех-компаниями и другими сервисами на основе согласия клиента. Благодаря ей пользователи получат возможность видеть все свои счета в одном приложении, оплачивать покупки даже с нескольких карт одновременно или пользоваться новыми аналитическими сервисами.

Такая система внедряет европейские стандарты и делает еще один шаг по интеграции в платежное пространство ЕС.

Основной ее принцип — управление доступом к финансовым данным только с разрешения пользователя. Другими словами, ни одна организация не получит информацию о транзакциях человека или остатках на счетах без его прямого согласия.

Все участники системы поделены на четыре основные категории:

банки, которые должны обеспечить доступ к клиентским счетам через специальные API;

финтех-компании, анализирующие расходы или инициирующие платежи;

пользователи, которые сами решают, кому дать доступ к своим финансовым данным;

технические провайдеры, разрабатывающие решения по безопасному обмену информацией.

Система позволяет, например, произвести оплату с одной карты, даже если на ней недостаточно средств: недостающая сумма автоматически будет добавлена с другого счета человека — без надобности в ручном переводе.

Для банков и финансовых учреждений предусмотрен переходный период в пять месяцев.

За это время они должны настроить соответствующую инфраструктуру, чтобы пользователи могли полноценно воспользоваться новыми сервисами уже в начале 2026 года.

Этот шаг также связан с имплементацией Закона Украины О платежных услугах (№1591-IX), который вступает в силу 1 августа. В перспективе это позволит Украине присоединиться к европейской платежной системе SEPA.

Но стоит отметить, что открытый банкинг не означает полную потерю конфиденциальности или автоматический контроль за средствами человека.

Однако вместе с ним в Украине вводятся и другие меры, усиливающие финансовый мониторинг. Например, все пополнения карт через терминалы должны быть именными — отправитель должен пройти авторизацию.

Такие изменения направлены на борьбу с теневыми схемами, уменьшение отмывания средств и повышение прозрачности в финансовом секторе.

Карточки — это удобно, но когда возникают проблемы, мы не можем нигде рассчитаться. Ранее мы рассказывали о самых распространенных причинах, почему банк блокирует карту.

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