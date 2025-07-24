Кредитное оживление: украинские банки готовят более доступные ссуды для населения

Украинские банки готовятся сделать кредиты более доступными для населения.

В третьем квартале 2025 г. ожидается рост спроса как на ипотеку, так и на потребительские кредиты, а финансовые учреждения планируют продолжать смягчать условия их выдачи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка Украины относительно условий банковского кредитования.

Почему люди снова хотят брать кредиты?

По данным опроса, уже весной и в начале лета 2025 желание украинцев брать кредиты возросло.

Это касается как ссуд на жилье, так и обычных потребительских кредитов. Банкиры считают, что люди стали более оптимистичными по отношению к своему будущему и финансовому состоянию.

Интересно, что спрос влияет и конкуренция. Крупные банки заметили, что в ипотеке им не так сильно “наступают на пяти” другие финучреждения, потому и спрос на их предложения растет.

Условия становятся мягче уже пять кварталов подряд

С апреля по июнь 2025 года банки продолжили делать условия кредитования более лояльными. Эта тенденция длится уже пять кварталов подряд — то есть больше года.

Почему? Во-первых, банки активно соревнуются за клиентов не только между собой, но и с другими финансовыми компаниями, которые также выдают ссуды.

Во-вторых, положительные прогнозы по рынку недвижимости тоже способствуют тому, что банки охотнее выдают ипотеку.

Важно помнить, что это лишь мнения самих банков, высказанные в опросе, а не официальные прогнозы НБУ.

Кредитование в Украине имеет большой потенциал

НБУ отмечает, что в Украине общая сумма кредитов, выданных людям, пока очень мала по сравнению с размером экономики. Это означает, что существует большое пространство для роста.

Хотя сейчас кредиты еще не сильно влияют на общее потребление населения, использование кредитных карт для ежедневных покупок уже стало нормой.

Все эти изменения показывают, что банковская система Украины становится более открытой и гибкой, что может принести пользу как экономике страны, так и кошелькам граждан.

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