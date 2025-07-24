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Кредитное оживление: украинские банки готовят более доступные ссуды для населения

Мария Дзюба, редактор сайта 24 июля 2025, 10:00
Кредитное оживление: украинские банки готовят более доступные ссуды для населения
Фото Pixabay

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