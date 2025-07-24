Кредитне пожвавлення: українські банки готують доступніші позики для населення

Українські банки готуються зробити кредити доступнішими для населення.

У третьому кварталі 2025 року очікується зростання попиту як на іпотеку, так і на споживчі кредити, а фінансові установи планують продовжувати пом’якшувати умови їх видачі.

Про це свідчать результати опитування Національного банку України (НБУ) щодо умов банківського кредитування.

Чому люди знову хочуть брати кредити?

За даними опитування, вже навесні та на початку літа 2025 року бажання українців брати кредити зросло.

Це стосується як позик на житло, так і звичайних споживчих кредитів. Банкіри вважають, що люди стали більш оптимістичними щодо свого майбутнього та фінансового стану.

Цікаво, що на попит впливає і конкуренція. Великі банки помітили, що в іпотеці їм не так сильно “наступають на п’яти” інші фінустанови, тому й попит на їхні пропозиції зростає.

Умови стають м’якшими вже п’ять кварталів поспіль

З квітня по червень 2025 року банки продовжили робити умови кредитування лояльнішими. Ця тенденція триває вже п’ять кварталів поспіль — тобто понад рік.

Чому так? По-перше, банки активно змагаються за клієнтів не тільки між собою, а й з іншими фінансовими компаніями, які також видають позики.

По-друге, позитивні прогнози щодо ринку нерухомості теж сприяють тому, що банки охочіше видають іпотеку.

Важливо пам’ятати, що це лише думки самих банків, висловлені в опитуванні, а не офіційні прогнози НБУ.

Кредитування в Україні має великий потенціал

НБУ зазначає, що в Україні загальна сума кредитів, виданих людям, поки що дуже мала порівняно з розміром економіки. Це означає, що є великий простір для зростання.

Хоча зараз кредити ще не надто сильно впливають на загальне споживання населення, використання кредитних карток для щоденних покупок вже стало нормою.

Усі ці зміни показують, що банківська система України стає більш відкритою та гнучкою, що може принести користь як економіці країни, так і гаманцям громадян.

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