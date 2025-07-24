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Кредитне пожвавлення: українські банки готують доступніші позики для населення

Марія Дзюба, редакторка сайту 24 Липня 2025, 10:00
Кредитне пожвавлення: українські банки готують доступніші позики для населення
Фото Pixabay

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