Оновлений поріг бідності: Україна опинилася серед лідерів за зростанням злиднів

Світовий банк оновив свої критерії бідності, і це суттєво вплине на статистику в Україні.

Тепер бідною вважатиметься людина, яка витрачає менш як 8,30 доларів на день.

Завдяки цьому нововведенню, майже 9 мільйонів українців, за підрахунками, опиняться за межею бідності.

Чому змінилася методика?

Світовий банк вирішив підвищити поріг бідності через світову інфляцію та зміни в купівельній спроможності долара.

Якщо раніше для країн з доходом вище середнього куди Україну зарахували ще в липні 2024 року межа була 6,85 долара, то тепер вона зросла до 8,30 долара на день.

Це приблизно 345,28 гривні на день або 10 358,4 гривні на місяць.

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Українські пенсіонери — у зоні злиднів

Ці зміни особливо відчутні для українських пенсіонерів.

Середня пенсія в Україні складає 5789,05 гривень, що значно нижче нової межі бідності.

За даними Опендатабот, з 10,3 мільйона пенсіонерів, щонайменше 8,8 мільйона отримують пенсії, які не дотягують до цієї суми.

Це означає, що переважна більшість українських пенсіонерів тепер вважаються бідними за новими критеріями Світового банку.

Зростання бідності в Україні

Загалом, у 2024 році Світовий банк уже повідомляв, що близько 29% українців або 9 мільйонів громадян живуть у бідності.

Це на 1,8 мільйона більше, ніж у 2020 році.

Україна має вищий показник бідності, ніж Косово (25%), а також випереджає такі країни як Гватемала, Марокко, Бангладеш, Індія, Шрі-Ланка, Узбекистан та Киргизстан. Це підкреслює серйозність проблеми та необхідність ефективних рішень.

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