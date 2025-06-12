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Оновлений поріг бідності: Україна опинилася серед лідерів за зростанням злиднів

Марія Дзюба, редакторка сайту 12 Червня 2025, 16:00
Оновлений поріг бідності: Україна опинилася серед лідерів за зростанням злиднів
Фото Getty Images

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