Не я ображаю, а ти ображаєшся: хто насправді несе відповідальність за образу людини

Почуття — річ тонка та непередбачувана, адже кожна людина сприймає, трактує та транслює інформацію по-своєму. Те, що для однієї людини — жарт та прояв дружності, для іншої — порушення кордонів та хамство.

Так само, коли вже ми говоримо про комунікацію між людьми, можуть виникати конфлікти через “прямоту” одного та “вразливість” іншого. Бо говорити прямо та висловлювати всі свої думки — це не завжди про чесноти, адже когось непрохані коментарі можуть глибоко образити.

І навпаки — ситуація, коли “не я ображаю, а ти ображаєшся”: бо кожен та кожна самостійно обирає, як реагувати на ситуацію та слова. То де ж тут істина? Хто відповідальний за образу ексклюзивно для Вікна-новини розповіла практична психологиня Анастасія Саска.

Чому установка “розумні люди ніколи не ображаються” — не працює

Фрази на кшталт “ти все різко сприймаєш”, “ти надто вразливий/(-а)”, “розумні люди ніколи не ображаються” — яскравий приклад знецінення чужих почуттів.

Про це говорить й практична психологиня Анастасія Саска. До подібних вона також відносить такі:

“хлопці ніколи не плачуть”;

“ти старший/(-а), поступися/пробач/будь розумнішим/(-ою)”;

“не огризайся до старших”.

Список можна доповнювати подібними висловленнями, з якими стикалося, на жаль, чимало людей.

— В розмові зі старшим поколінням часто можна почути висловлювання, які знецінюють емоції та почуття.

На мою думку, це не робиться спеціально для того, що зародити в дитині якісь комплекси чи посприяти появі труднощів, це просто зручна та швидка відповідь, яка заставляє дитину поводитись “чемно”.

Так само фраза “розумні люди не ображаються” — це швидкий спосіб перемикнути дитину із незручних для батьків емоцій на “чемні”, — пояснює психологиня.

Але чи завжди винні ті, хто завдають образу?

— Не можна однозначно вибрати відповідального за образу. Дійсно, кожна людина відповідальна сама за свої емоції й почуття, але також кожна людина відповідальна за свої слова та вчинки.

“Не я ображаю, а ти ображаєшся” — ця фраза може свідчити, що людина, яка вказує на таку реакцію, хоче викликати почуття провини, зняти із себе відповідальність за свої слова і вчинки та перекласти її на ображеного/(-у).

Такий стосунок може виникати із різних причин, наприклад особистісні риси, емоційний стан людини, внутрішні переконання, соціокультурний момент тощо.

Головне памʼятати, що таке перекладання відповідальності та уникнення проблеми точно не сприяють розвитку здорових стосунків, тому важливо дослухатись до емоцій і почуттів іншої людини.

Близька людина постійно ображає: що робити

Звичайно, якщо ти систематично страждаєш від образ людини, яка маскує гострі коментарі у свою прямолінійність, найкраще просто перестати із нею спілкуватися. Це не легко, але точно можливо.

Але часто завершити стосунки не вдається — з різних причин. Тоді психологиня радить визначити власні кордони та посприяти тому, щоб слова цієї людини не зачіпали тебе.

— Важливо у таких стосунках визначити власні границі, зрозуміти, які коментарі припустимі, а які — ні. Далі важливо висловити свої почуття співрозмовнику/(-ці), розповісти, як його чи її слова впливають на тебе.

Зазнач, що висловлювання, які вважаються “прямолінійними”, тебе ображають та є проявом неповаги.

Останнім і важливим пунктом буде ухвалення рішення, чи дійсно ти хочеш продовжувати стосунки із людиною, яка так негативно впливає на твоє самопочуття, — висновує експертка.

Також важливо вміти відрізняти здорову критику від образ. Як навчитися реагувати на критику без шкоди для свого самопочуття, ми розповідали раніше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!