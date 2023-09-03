Мовчанка за сімейним столом? Чи треба боротися за стосунки з членом родини, який обрізає спілкування

Родинні стосунки — це фундамент базової впевненості та безпеки для кожної людини. Та інколи трапляється, що напруга поміж родичами зростає: зі зрозумілої, або й ні, причини.

Такі стосунки можуть перерости у велику сварку або ж просто зійти нанівець. Чи варто боротися за спілкування з членом родини, який його обрізає, та як це правильно робити — редакція Вікна-новини запитала в практичної психологині Анастасії Саски.

Як розрив спілкування з найближчими родичами може вплинути на нас

Звичайно, найближчі родичі можуть бути для нас джерелом турботи та підтримки й це, безумовно, позитивно впливає на наше самопочуття. Проте так буває не завжди.

Зараз також дивляться

— Через різні обставини наші близькі не завжди вміють екологічно проявляти турботу та підтримку або ж взагалі не хочуть цього робити. В такому випадку краще розірвати ці зносини й не страждати від них, не намагатись терпіти те, що тобі не подобається тільки тому, що це родичі, — каже психологиня.

Так, це буде важко. Якщо у тебе є друзі чи знайомі, у яких міцні та приємні відносини з рідними, і тобі здаватиметься, що проблема саме в тобі — пам’ятай: твій досвід є унікальним і його ніхто не може повторити.

Знайди тих людей, з якими ти дійсно зможеш бути близьким/(-ою), які зможуть підтримати тебе, потурбуватися. Таким чином ти зможеш компенсувати те, чого не вистачало від рідні, та нівелювати негативний вплив.

Як екологічно проявити ініціативу примирення

— Головне — бути щирим/(-ою) перед собою та іншими людьми. Не зайвим буде показати, що ці стосунки — цінні та важливі для тебе, — зазначає Анастасія Саска та радить: варто відверто розповісти, що ти хочеш продовжувати спілкування.

Але це має бути тільки твоє бажання, а не примус зі сторони чи інертна причина “бо так треба”, “ми ж родина”.

Інколи буває важко висловити свою точку зору так, щоб не образити іншу людину. Тому раджу користуватися Я-повідомленнями. Це допоможе чітко донести, як саме ти почуваєшся в цій ситуації, а не звинувачувати інших у тому, що сталось.

Це б могло звучати так: “Ці стосунки важливі для мене, тому я б хотів/(-ла) зберегти їх”, “Мені було образливо/мене розізлила ця ситуація/твій вчинок”, “Я не хочу, щоб це повторювалось”.

Важливо також вислухати думку іншої людини, подивитись на ситуацію з її боку, не відкидаючи, що, можливо, і ти чимось образив/(-ла) свого родича.

Як будувати стосунки у родині, якщо існує конфлікт між родичами

Якщо ж стосунки таки не вдається зберегти, а розбіжності між тобою та іншою людиною з родини дуже великі, тоді варто думати, як будувати стосунки з іншими близькими.

Практична психологиня Анастасія Саска переконує: стосунки всієї родини не стануть гіршими від того, що ти не спілкуєшся із кимось із рідних.

— Але така гра в уникання може втомлювати тебе й інших. Тож, якщо це можливо, варто спробувати налагодити стосунки до рівня, аби спільні застілля не викликали у тебе дискомфорту.

Якщо ж ви обоє твердо вирішили, що не хочете цього робити — це ваш вибір, інколи так буває.

Проаналізуй емоції, які викликає ця людина в тебе, щоб спільне перебування не приносило емоційного дискомфорту.

У будь-якому випадку ти не можеш відповідати за вчинки, слова чи відчуття інших. Важливо дати людині час та простір для роздумів над ситуацією, яка склалась. Можливо, згодом щось зміниться, а можливо — ні.

І це цілком нормально. Не обовʼязково намагатись бути з усіма в хороших стосунках, — висновує практична психологиня.

На жаль, інколи найважливіші люди в нашому житті — батьки — не можуть вибудувати стосунки з нами. Як спілкуватися з токсичними батьками та чому такі ситуації виникають, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.