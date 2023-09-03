Молчанка за семейным столом? Нужно ли бороться за отношения с членом семьи, который обрезает общение

Семейные отношения — фундамент базовой уверенности и безопасности для каждого человека. Но иногда случается, что напряжение между родственниками растет: по понятной, или нет, причине.

Такие отношения могут перерасти в большую ссору, или просто сойти на нет. Стоит ли бороться за общение с членом семьи, который его обрезает и как это правильно делать — редакция Вікна-новини спросила у практического психолога Анастасии Саски.

Как разрыв общения с ближайшими родственниками может повлиять на нас

Конечно, ближайшие родственники могут быть для нас источником заботы и поддержки, и это, безусловно, положительно влияет на наше самочувствие. Однако так бывает не всегда.

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— В силу разных обстоятельств наши близкие не всегда умеют экологически проявлять заботу и поддержку, или вообще не хотят этого делать. В таком случае лучше разорвать эти сношения и не страдать от них, не пытаться терпеть то, что тебе не нравится только потому, что это родственники, — говорит психолог.

Да, это будет тяжело. Если у тебя есть друзья или знакомые, у которых крепкие и приятные отношения с родными, и тебе будет казаться, что проблема именно в тебе — помни: твой опыт уникален и его никто не может повторить.

Найди тех людей, с которыми ты действительно сможешь быть близким/(-ой), которые смогут поддержать тебя, побеспокоиться. Таким образом, ты сможешь компенсировать то, чего не хватало от родни и нивелировать негативное влияние.

Как экологически проявить инициативу примирения

— Главное — быть искренним/(-ой) перед собой и другими людьми. Не лишним будет показать, что эти отношения ценны и важны для тебя, — отмечает Анастасия Саска и советует: стоит откровенно рассказать, что ты хочешь продолжать общение.

Но это должно быть только твое желание, а не принуждение со стороны или инертная причина “так надо”, “мы же семья”.

Иногда бывает трудно высказать свою точку зрения так, чтобы не обидеть другого человека. Поэтому советую пользоваться Я-сообщениями. Это поможет четко донести, как именно ты чувствуешь себя в этой ситуации, а не винить других в случившемся.

Это могло бы звучать так: “Эти отношения важны для меня, поэтому я бы хотел/(-а) сохранить их”, “Мне было обидно/меня разозлила эта ситуация/твой поступок”, “Я не хочу, чтобы это повторялось”.

Важно также выслушать мнение другого человека, посмотреть на ситуацию с его стороны, не исключая, что возможно и ты чем-то обидел/(-ла) своего родственника.

Как строить отношения в семье, если существует конфликт между родственниками

Если же отношения таки не удается сохранить, а разногласия между тобой и другим человеком из семьи очень велики, тогда стоит думать, как строить отношения с другими близкими.

Практический психолог Анастасия Саска убеждает: отношения всей семьи не станут хуже от того, что ты не общаешься с кем-то из родных.

— Но такая игра в избегания может утомлять тебя и других. Так что, если это возможно, стоит попытаться наладить отношения до уровня, чтобы общие застолья не вызывали у тебя дискомфорта.

Если вы оба твердо решили, что не хотите этого делать — это ваш выбор, иногда так бывает.

Проанализируй эмоции, вызываемые этим человеком у тебя, чтобы совместное пребывание не приносило эмоционального дискомфорта.

В любом случае ты не можешь отвечать за поступки, слова или чувства других. Важно дать человеку время и пространство для размышлений над сложившейся ситуацией. Возможно, потом что-нибудь изменится, а возможно — нет.

И это вполне нормально. Необязательно пытаться быть со всеми в хороших отношениях, — заключает практический психолог.

К сожалению, иногда самые важные люди в нашей жизни — родители — не могут выстроить отношения с нами. Как общаться с токсичными родителями и почему такие ситуации возникают, мы рассказывали в нашем другом материале.

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