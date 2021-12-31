Токсичные родители: как найти “мостик” к прощению и диалогу

Родители — источник любви, взаимопомощи и воспитания лучших человеческих отношений.

Однако так происходит не всегда. Иногда неосведомленность самых родных людей в определенных вопросах рушит жизнь ребенку.

В первой части мы рассказывали о признаках токсичных родителей, а также как деструктивные отношения в семье отражаются на будущем человека.

Сегодня Вікна рассказывают, как решить эту проблему, стать на путь прощения отца и матери и не повторить их ошибок.

А помогают нам в этом по-прежнему — психолог Валентина Жемчужникова и психолог, доцент кафедры журналистики и новых медиа Университета Гринченко Яна Фруктова.

Токсичные родители: как справиться с ситуацией?

Когда ребенок несовершеннолетний, чаще всего ничего не удается сделать, говорит Валентина Жемчужникова. Важно говорить о том, что происходит в семье, с другими родственниками, школьным психологом.

Хотя эксперт соглашается: к сожалению, это редко срабатывает. Особенно, учитывая, что работу со специалистом должен одобрить один из родителей.

Однако с момента, когда ребенок совершеннолетний, он имеет полное право распоряжаться своей жизнью, как считает нужным.

Нет смысла ждать от родителей, что именно они признают вашу зрелость. Этого, скорее всего, не произойдет, — отмечает она.

По словам Яны Фруктовой, помочь решить эту проблему может психотерапия или партнер, получивший другой опыт семейных отношений.

Однако это длительный путь. Она объясняет, почему:

Существует понятие “динамический стереотип” — это когда наши нейросвязи много лет работали по одной схеме, а для того чтобы образовались новые — нужно время и силы на это.

Поэтому от партнера, который видел другую модель семейных отношений, требуется много терпения, времени и, безусловно, желания помочь любимому человеку.

Ведь, как добавляет Валентина Жемчужникова, когда нет поддержки, отстаивать свои границы, говорить о себе и своих переживаниях очень сложно.

Поскольку длительное пребывание в токсичной семье формирует для человека определенное мнение о себе.

Чаще это огромная неуверенность, страхи, тревога, подавленные переживания и полное непонимание, что делать и как жить.

Попытаться изменить отношения с родителями также можно, рассказывая им о своих переживаниях, чувствах, возникающих после вашего общения.

Важно говорить о том, чего не хватает и чего хотелось бы — поддержки, принятия, возможности говорить без страха услышать осуждение, критику или сравнение с другими, — объясняет психолог.

Как простить родителей и обязательно ли это делать?

Стать на путь прощения важно, говорит Яна Фруктова, и объясняет, почему:

Когда мы что-то не прощаем, держим обиду, а обида — это эмоция, страдает наш организм. В частности, спазмируют мышцы, органы.

Поэтому полезные вещества, например кислород, поступают к ним значительно дольше, что впоследствии может привести к болезни.

Ваши родители могли бессознательно наносить ущерб, и это необходимо выяснить. Возможно, только заботились о вас так, как научили их.

Тогда эта неосознанность может стать “мостиком” к вашему прощению родителей и построению отношений уже на сознательном уровне, без токсичности.

Если же это происходило сознательно, психолог советует рассмотреть проблему в контексте прощения всего мира, не конкретно родителей.

В частности, простить себя, что мы получили такой опыт (в силу определенных необратимых обстоятельств), и поблагодарить, что смогли себя сохранить. Проанализировали эту пагубную модель и не подражаем ей.

Кроме того, учитывать, что такое поведение родителей может быть следствием их непроработанного “внутреннего ребенка”.

Чтобы объяснить, эксперт обращается к теории Эрика Берна (автор книги Игры, в которые играют люди).

Согласно ей, в течение жизни каждый человек в разных ситуациях занимает разные позиции — я-состояния.

Основные из них три, условно названные Берном:

Ребенок , когда за нас принимают ответственность и направляют по жизни.

, когда за нас принимают ответственность и направляют по жизни. Отец , когда мы управляем другими людьми.

, когда мы управляем другими людьми. Взрослый, который сам управляющий своей жизнью.

Чтобы простить родителей, нужно осознать, что они были лишь в двух ролях и не овладели третьей — ролью взрослого. Когда же были маленькими (в роли ребенка), то, вероятно, также страдали от пагубного отношения в семье.

Отсюда и сформировали свое представление о семье. Также этому способствовали нехватка психологической литературы, определенные устоявшиеся нормы в обществе, другой политический строй.

Зато их детям удалось получить больше шансов выйти из этого треугольника — жертва — тиран — спаситель.

А тиран, как отмечает психолог, это всегда “жертва в кубе”, и он чувствует себя вдвое хуже.

Человек никогда не относится к другому плохо, если ему психологически, физически хорошо. Если у него адекватная самооценка, уровень требований, если он самодостаточный и ценит себя.

— Поэтому этот человек страдает и ему настолько плохо, что он вынужден делиться своим негативом с миром, — объясняет она.

Следовательно, понимание, что вы жертва, а родители — жертва в кубе, может стать еще одним из вариантов пути к их прощению.

Как не стать токсичными родителями?

Ситуация, когда мы подражаем опыту предыдущих поколений, является нормой, говорит Яна Фруктова. Однако когда осознаем его неправильность и вред, можем благодаря усилиям и времени попытаться выйти из таких отношений.

Работать с нашими врожденными задатками и делать осознанный выбор. А именно, тренировать свою эмоциональность, чтобы лучше понимать чувства других людей.

Не накричать, а направить ее в эмпатию к другому человеку.

Чем эмоциональнее человек — тем больше спектр его эмоций и тем больше у него маркеров для понимания других.

— Надо только отойти от самовлюбленности, поднятия собственной самооценки, повышенного уровня требований и перейти к желанию помочь ближнему, понять его, — отмечает эксперт.

То есть сместить фокус внимания с себя на другого человека и расширить свое туннельное мышление, концентрируясь не только на проблемах, но и на позитиве.

Ведь жизнь всегда нейтральна, оценку определенным событиям и поступкам даем только мы, — говорит Яна Фруктова.

А еще специалист обращает внимание, что, поднимая проблему токсичных родителей, следует учитывать и физическое состояние человека, которое является основой психологического.

Психолог отмечает, токсичными людей называют не просто так, у них могут быть нарушения в организме, приводящие к интоксикации. То есть, к токсичности в прямом смысле слова.

К примеру:

плохой отток желчи (застой), от чего человек чувствует себя плохо физически, что также определяет его эмоциональное состояние.

Чрезмерная эмоциональность и истеричность могут быть связаны с поликистозом.

Болезни щитовидной железы могут вызвать выработок определенных гормонов в избытке или их недостаточное количество, что приводит к агрессии, апатии, депрессии.

А проблемы с печенью, в частности токсины, содержащиеся в ней и разносящиеся кровотоком, могут влиять на восприятие действительности человеком, то, каким он видит мир — серым или красочным.

Поскольку человеческий организм — это сверхсложная структура, состоящая из физической, психологической, социальной и духовной интегрированных частей, взаимосвязанных между собой.

Поэтому лечить психологическое без остальных трех невозможно.

Иногда в жизни случаются ситуации, когда даже самые заботливые родители не знают, как обращаться со своим малышом. А именно когда узнают, что их ребенок страдает серьезной болезнью.

Чтобы правильно пережить это горе, советуем почитать материал “Как сохранить теплые отношения в семье, когда ребенок тяжело болен — разбор психолога“.