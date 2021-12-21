Токсичность родом из детства: почему некоторые родители причиняют нам боль и как это исправить

Родители учат нас моделям поведения, отношению к миру, первым проявлениям любви, формируют самооценку. Наша привязанность к ним и эмоциональные связи отличаются от всех остальных.

Даже став взрослыми, мы все равно опираемся на усвоенный нами в детстве родительский опыт — выбираем партнера, строим семью, воспитываем детей.

Но что делать детям, выросшим в атмосфере скрытого или непосредственного насилия? Как им найти общий язык с собственными родителями, которые и дальше активно переходят их личные границы и не дают строить жизнь?

Ответы на эти вопросы искали вместе с психологом Валентиной Жемчужниковой и психологом, доцентом кафедры журналистики и новых медиа Университета Гринченко Яной Фруктовой.

Атрибуты токсичных родителей

Основной критерий, по которому можно определить, токсичны ли ваши родители — это с какими чувствами вы остаетесь после общения с ними.

Если вам плохо, вы чувствуете вину, беспомощность, подавленность, раздражение, и даже агрессию — это последствия токсичных отношений в семье, — говорит Валентина Жемчужникова.

Рассмотрим подробнее особенности токсичных отношений в семье:

Противоречивые обращения

Токсичные родители обращаются к ребенку с противоречивыми просьбами. Например: “Делай уроки и убери наконец-то в своей комнате” или “Делай уроки и забери брата из детского сада”.

Впрочем, что из этого сделать первым — выучить уроки, убрать в комнате или забрать брата — непонятно.

И в каком бы порядке ребенок это не выполнил, родители все равно останутся недовольны результатом.

Раскачивание “эмоциональных качелей”

Токсичные родители слишком эмоциональны. Как предполагает Яна Фруктова, основная часть из них агрессивны по типу темперамента (холерики).

Темперамент у нас врожденный, а характер — приобретенный. И что делать с врожденными данными, которые мы получили от природы и родителей, — это уже забота взрослого человека. Ведь он всегда может поработать с проявлениями своего темперамента. Направить свою эмоциональность на спортивные тренировки, театральные кружки, танцы или путешествия, а не переносить на ребенка, — объясняет она.

Специалист говорит, что сейчас подавляющее большинство людей старшего поколения не обращаются к психотерапевту. Не обсуждают свои болезненные моменты, триггеры, не задумываются, как лучше реализовать избыточную эмоциональность.

А именно от этого и страдают их дети, переживая “эмоциональные качели” в отношениях, когда их то залюбят до полусмерти, то отругают, — добавляет эксперт.

Следовательно, они могут уже по дыханию, осанке, движениям или шагам определить эмоциональное настроение родителей. Потому что срабатывает механизм самосохранения, чтобы еще раз не попасть под горячую руку.

Проектирование неудовлетворения на детей

Токсичные родители, как правило, недовольны собственной жизнью и переносят свое раздражение на детей. Как говорит Яна Фруктова, это такой метод проекции, когда человек недоволен собой, то пытается отразить это на других.

Такие родители очень требовательны и ждут от своих детей только самых высоких побед, чтобы повысить свою самооценку.

Однако когда ребенок достигает высокого результата, его обесценивают, потому что, если ты такой крутой, а я в свои годы этого не имел, то это угрожает моей самооценке не как отца или мамы, а как личности.

Кроме того, действуют по двойным стандартам, на виду хвалят ребенка, а наедине с ним — обесценивают его достижения: “Да это победа школьного уровня, вот если бы ты получил городскую”.

Навязывание мысли, что вокруг — враждебный мир

Токсичные родители формируют у ребенка недоверие к миру, убеждая, что вокруг него — враги: “Лучше, чем я, тебя никто не поймет”, “Жди от друзей опасных советов”.

Свои представления и опасения родители проектируют на весь мир и этим привязывают к себе ребенка.

При этом появляется ловушка с чувством вины: “Ты не так качественно делаешь, а если делаешь, то не так быстро” или “Я тебя об этом не просила”, или “Ты делаешь все, чтобы испортить мне настроение”.

Такое поведение делает отношения зависимыми, препятствует своевременной сепарации от родителей. В то же время ребенок постоянно должен оправдываться и ежедневно “компенсировать” родителям мнимый вред.

Это чувство вины не исчезает на протяжении всей жизни человека. Он постоянно должен что-либо возмещать: любовь, внимание, материальные вещи, питание, одежду. Всегда должен за что-нибудь извиняться. В свою очередь другие чувства родителей крайне лимитированы, — отмечает Яна Фруктова.

Манипулирование слабыми местами и обесценивание чувств

Токсичные родители пытаются вывести ребенка на откровенность, но не для того, чтобы понять, помочь, поддержать, а чтобы обнаружить слабые места (болезненные точки) и этим воспользоваться.

Пример: “Вот видишь, не все тебя любят” или “Если ты такой хороший, то почему тебя бросила девушка?” То есть, чувства ребенка обесцениваются, его никогда не спрашивают, что он ощущает.

В то же время родители самостоятельно определяют психологический климат ребенка и состояние, в котором он находится.

Тотальный контроль

Токсичные родители заставляют ребенка отчитываться, где он, с кем и когда вернется.

Контролируют его социальные связи, лишают ощущения личного пространства выражениями: “Это моя квартира, поэтому я буду ходить, где хочу”, “Эти вещи я тебе купила, поэтому ты будешь одеваться так, как я считаю нужным, пока я зарабатываю деньги”.

Это не дает ребенку почувствовать свою территорию безопасности, телесность, самоидентифицироваться рядом с родителями.

Характерные фразы: “Я знаю лучше”, “Ты должен найти себе пару”, “Родить ребенка”, “Мы хотим внуков”, “Устройся наконец на нормальную работу”, “Сколько можно учиться” и т.д.

А если ребенок пытается “сделать шаг в сторону”, им на смену приходят новые манипулятивные изречения: “Хочешь учиться в другом месте, чтобы быть подальше от нас”, “Ты неблагодарный, мы же тебя вырастили, а ты идешь из дома снимать квартиру “.

Какой вред причиняют такие отношения?

Дети, которые воспитывались токсичными родителями, вырастают безынициативными, не разбираются в своих чувствах, им сложно принимать эмоциональные решения, имеют повышенную тревожность и постоянно живут в хроническом стрессе.

Если спросить: “Как ты себя чувствуешь?”, — они не смогут распознать свои эмоции, что это: жалость, стыд, радость или удивление.

Поскольку им всегда указывали, что они должны чувствовать. Все только через боль, вину, сверхусилия, что приводит к нездоровой жертвенности.

Родители готовят таких себе прометеев, которые должны жертвовать всем ради других и не сопротивляться этому. Хотя инстинкт самосохранения один из главных и мы делимся с людьми только тем, чем наполнены. Если человек не умеет наполнять себя положительными эмоциями, то возникает вопрос о том, чем он может поделиться, — говорит Яна Фруктова.

Следовательно, у токсичных родителей вырастают дети, которые впоследствии тоже становятся токсичными. Поскольку альтернативных моделей поведения они не видели, то что в семье возможно по-другому, не представляют.

Родительскую модель они воспринимают как норму и инструкцию к применению и не способны без внешней помощи иначе взаимодействовать в собственной семье.

Фактически все дети, выросшие в токсичных семьях, вовремя не сепарировались от родителей. Это значит, что они психологически остаются маленькими и эмоционально зависящими от отца и матери. Именно поэтому важно “разводиться” с родителями в зрелом возрасте, чтобы стать взрослым не только по паспорту, — отмечает Валентина Жемчужникова.

Узнали себя? Вскоре во второй части мы расскажем, как справиться с этой проблемой, стать на путь прощения родителей и не повторить их ошибок.

А если вы попали в ситуацию, когда вышеупомянутые признаки являются отражением вашего поведения, советуем почитать, почему обесценивание — одна из форм насилия и как оно травмирует ребенка.