Как сохранить теплые отношения в семье, когда ребенок тяжело болен — разбор психолога

Когда родители узнают, что их ребенок тяжело болен, чаще всего предпочитают убежать, спрятаться от реальности. Кажется, это самое страшное, что могло случиться.

И нередко такие трагические ситуации влияют на отношения внутри семьи — мать и отец выбирают горевать наедине, скрывать собственные эмоции и убегать от реальности, в которой у ребенка обнаружили тяжелое заболевание.

О психологии отношений внутри такой семьи и рекомендациях, как их правильно выстроить, Вікнам эксклюзивно рассказали координатор направления психологической помощи благотворительного фонда Запорука, онкопсихолог Алла Антонова и психолог БФ Запорука Лилия Сироха.

Проявляйте эмоции

Человек часто стремится укрыться, замкнуться в себе, чтобы не проявлять слабость, ведь в нашем обществе такое поведение осуждается. Подобные предубеждения часто бытуют и в отношениях внутри семьи.

Мужчины считают, что “слезами горю не поможешь”, поэтому пытаются делать вид, будто все хорошо. Но это невозможно в ситуации, когда самый дорогой малыш оказался тяжело болен.

Одна из мам призналась:

Мне постоянно хотелось плакать и плакать, а я не плакала, все скрывала. Муж сказал, я стала каменной.

На этом этапе следует понять, что эмоции — это естественно. Способность смеяться или плакать заложена в людях природой, чтобы облегчить переживание или горевание. Поэтому самый важный совет таков:

Чтобы стало легче, первое, что нужно себе позволить, — отгоревать столько, сколько нужно.

Позвольте себе выражать любые эмоции без условностей. Кому-то для этого необходимо выговориться, кому-то — поплакать, а другому — побить подушку.

Еще один важный аспект — помните, что дети очень чувствительны. Если они замечают, что мама грустит, они тоже будут грустить. Дети способны считывать мельчайшие изменения в настроении родителей.

Поэтому в трудные времена жизненно необходимо сосредоточиться на том, что чувствует ваш ребенок, вы сами и ваша семья. Только это имеет значение.

И если у мамы появилось желание приобрести новое платье, а она думает: “Не плохо ли это — радовать себя, когда у меня больной ребенок?”, пусть такая мама покупает платье и радуется ему. И ребенок, когда увидит, что эта покупка принесла вам положительные эмоции, тоже улыбнется.

Придерживайтесь правды

Немногие родители, чьи дети онкобольные, знают, через что им на самом деле придется пройти. Иногда им кажется, что они готовы преодолевать любые трудности, как только оправились от шокового состояния.

Но стоит помнить, что слишком оптимистичный настрой — это тоже ширма, попытка не видеть истинное положение вещей. И в ситуации, когда времени очень мало, это может быть опасным.

Гиперактивность — плохой помощник в длительном и сложном лечении.

Все потому, что силы не вечны, а разочарование, которое следует за слишком оптимистическим настроем родителей, может обессилить всю семью.

В такие моменты важно не искать виновных, стараться не отрицать ситуацию. Силы, которые вы можете потратить на эти обиды и обвинения, лучше направить на изучение болезни и методов ее лечения, поиски врача или клиники и т.д.

Лучшим решением будет всей семьей признать, что это произошло, и в этом никто не виноват. Нужно быть честными перед ситуацией, друг другом и самим собой. Тогда вам не нужно будет играть роль суперуверенных и сильных родителей.

Не стесняйтесь собственных эмоций и уязвимостей. Будьте откровенны и искренни с партнером. Говорите прямо о том, что беспокоит вас прямо сейчас.

Такая правда восстанавливает и укрепляет отношения в семье, и придает силы пережить трудные времена.

И еще один совет — чтобы рассчитать свои силы, нужно разработать план действий, и очень важно принять все как есть, не преувеличивая и не умаляя проблемы.

Не оставайтесь в одиночестве

Психологи и психотерапевты часто говорят о необходимости перезагрузиться, важности проводить время наедине с собой, но в ситуации, когда ваш ребенок тяжело болеет — это плохой совет.

Так как одиночество — не выход, а лишь серьезное препятствие к выздоровлению ребенка.

Для успешного лечения, для которого потребуется много времени и сил, необходимо быть вместе – всей семьей — и преодолевать трудности не наедине.

Если же мама уединяется и полностью растворяется в больном ребенке, она запускает цепочку таких же “уединений” близких ей людей.

Такое испытание не под силу даже самым крепким отношениям в семье. Поэтому часто случается, что болезнь ребенка разрушает семью. А все потому, что все горюют наедине и ищут место для уединения.

Еще одно заблуждение — считать, что если вы не говорите о болезни, то она исчезнет, растворится, как мыльный пузырь. А говорить — означает признать, что все плохо. Так и есть, но это не значит, что надежды нет.

Загляните в статистику. Надежда есть!

Поэтому не стоит табуировать тему болезни ребенка, скрывать ее, потому что признание проблемы — первый шаг к ее решению. И если семья сделает это, то шансов на выздоровление у ребенка, нуждающегося в крепкой поддержке (а не замалчивании), будет больше.

Не стесняйтесь обратиться за помощью

В трудной ситуации часто кажется, будто ты остался один на один с горем. Но это не так, даже если из-за грусти, тревоги и отрицания вы пока не видите поддержки.

Обратитесь к семейному психологу — он готов оказать первую помощь при болезни ребенка, а еще выслушать и помочь вам увидеть кого-то рядом, кто готов подставить плечо.

Всегда есть тот, кто готов выслушать. Чтобы это понять, нужно позволить себе выражать чувства и сделать первый шаг.

Если вы проговорите свои боли другому человеку, это поможет выйти из оцепенения и увидеть ситуацию под другим углом.

Помните, что у каждой семьи свой путь: у кого-то легче, у кого-то тяжелее. Но часто от вашего состояния, отношений и взаимопомощи в семье, восприятия ситуации зависит самое дорогое — жизнь вашего ребенка.

А если вы чувствуете себя подавленным, советуем почитать о “скорой психологической помощи” — как избавиться от апатии.