“Скорая” психологическая помощь — как избавиться от апатического состояния

Когда ты очень долго чем-то занимаешься, вкладываешь в дело много сил и энергии, всю свою душу отдаешь, а не получаешь никакой отдачи — наступает выгорание.

Апатия ко всему появляется, когда ты занимаешься не тем, что тебе нравится, а тем, чем вынужден. В таких случаях люди не могут найти мотивацию и ресурс, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Что делать в такой ситуации в своем блоге рассказала семейная психология Юлия Емельянова. Она назвала это “скорой” психической помощью.

— Первым этапом в таких вот процессах станет признание такого состояния. Что-то пошло не так и требует анализа для понимания положения вещей, ведь явно вы не ставили себе за цель, по крайней мере сознательно, страдание.

Куда-то вы ресурс сливаете: обслуживаете чьи-то желания без сохранения баланса, проигрываете несознательные сценарии, подменяйте понятия и процессы реальности, находитесь в токсичном окружении.

Юлия говорит, что на втором этапе нужно пройти профилактическое обследование. Ведь причиной депрессивного состояния могут быть и физические проблемы организма.

Ты можешь болеть, поэтому твоя психика так реагирует на происходящее. И если с твоим физическим здоровьем все нормально, то надо заниматься психическим.

— Третий этап – начинаем накопление того самого ресурса или простыми словами энергии. Вот здесь пригодятся такие методы.

1. Подзарядка от окружения

Чтобы зарядиться энергией и позитивом, общайся с энергичными, целеустремленными, релаксирующими людьми.

Отрицательные эмоции других людей в таком состоянии не актуальны, более того – деструктивны.

2. Подзарядка от природы

Нужно ехать на отдых на свежий воздух. Это может быть река или море, лес с его спокойствием.

Также следует взаимодействовать с животным миром и отдыхать.

3. Эмоциональная подзарядка

Занимайтесь чем-то вдохновляющим. Ходите на концерты, в театр, на экскурсию, в бассейн, на вокал — все от чего вы получаете положительные эмоции.

4. Ментальная подзарядка

Сюда можно отнести разные духовные практики: медитации, визуализация, аффирмации, релаксация и т.д.

— Если данные процессы, к которым вы подошли ответственно, не помогут выйти на первоочередной уровень функционирования или же вы занимаетесь прокрастинацией, нужно обратиться к специалисту. Скорее всего, причина глубже, чем просто выгорание, и вы нуждаетесь в более интенсивной помощи, — говорит Юлия.

Депрессивное состояние и апатия могут появиться, если вы находитесь в постоянном стрессе и тревоге. В таком состоянии у человека могут возникнуть панические атаки. Раньше мы рассказывали, что такое паническая атака и как с ней бороться.