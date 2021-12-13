Панические атаки: исповедь звезд, советы психолога и личный опыт

В последнее время все чаще на слуху панические атаки — мы слышим о них от звезд, видим сцены в сериалах и сталкиваемся с этим явлением в реальной жизни.

Иногда может показаться, что люди сами себе это навязали, ведь раньше о таком никто не слышал. Но настоящие панические атаки — это очень серьезная психологическая проблема, которую ни в коем случае нельзя игнорировать. Обязательно нужно обращаться за помощью или проработать ее самостоятельно.

Панические атаки существовали всегда, но сейчас они воспринимаются серьезнее, чем раньше. Кроме того, часто панические атаки путают с симптомами других болезней, например, тахикардии или болезней ЖКТ.

Ведь у панической атаки много схожих признаков, присущих этим болезням, и часто человек начинает проверять свое физическое здоровье, а не моральное.

Психолог о панических атаки и о том, как с ними бороться

— Простыми словами паническая атака — это реакция на событие или ситуацию, которая включает высокий уровень тревоги.

Человек зашел в тупик и так сильно катастрофизирует эту ситуацию, что стресс и тревога выходят через физиологические симптомы, — рассказывает психолог Ольга Кисленко.

Симптомы панической атаки

По словам психолога, симптомы панической атаки можно разделить на несколько групп:

Физические симптомы ПА:

усиленное и учащенное сердцебиение

потливость

приливы жара или холода

головокружение

чувство озноба

тремор (дрожь)

сухость во рту (не связана с приемом какого-либо лекарства или жаждой)

затрудненное дыхание

сильное чувство удушья (ком в горле)

боль или сдавливание в области груди

жжение в желудке или тошнота

Психические симптомы ПА:

дереализация (ощущение нереальности предметов)

деперсонализация (будто собственное “Я” отделилось и находится в другом месте)

страх потерять контроль и сойти с ума

страх смерти

Могут возникать дополнительные симптомы, такие как нарушение слуха, обоняния или зрения, кратковременная потеря сознания, нарушение речи, судорожные приступы, онемение конечностей и ощущение покалывания.

Если ты чувствуешь эти симптомы — не паникуй, у тебя паническая атака. Звучит иронично, но в таком случае нужно успокоиться и попытаться овладеть собой.

Как бороться с панической атакой

Когда вы чувствуете приступ панической атаки, нужно себя “заземлить” — вернуть к реальности, — советует психолог.

Как это сделать:

посчитать красные предметы вокруг себя

послушать, какие звуки сейчас слышите (шум, музыка или что-то еще)

сосредоточиться, какие запахи чувствуете

обратить внимание на ощущения в теле

Причины возникновения атак

Паническая атака — это не вынесенные в мир негативные эмоции и мысли. Если долго не выносить мусор из дома, то в доме будет сильный неприятный запах. Так и в нашей голове.

— Время от времени нужно отпускать эмоции и раскладывать все по своим местам. Если не можешь сделать это самостоятельно, нужно обратиться за помощью, — рассказывает психолог.

Также она уточнила, что в последнее время все больше и больше панических атак появляется у людей из-за высокого уровня тревоги.

Даже просмотр новостей у некоторых людей вызывает тревогу, тем более во времена эпидемии. Также люди полностью погружены в работу и у них просто не хватает времени на поиск ресурса для восстановления сил.

Поэтому самый быстрый способ, чтобы выпустить пар, который выбирает наш организм, — это паническая атака. Это состояние может случиться у людей всех возрастов, но больше зависит от типа личности: кто-то более чувствительный, кто-то — нет.

Как вести себя окружающим

Прежде всего не говорить “успокойся”!

А также задавать вопросы, которые могут сконцентрировать внимание человека:

что ты видишь вокруг себя?

какие звуки слышишь, прислушайся

какие ароматы ты чувствуешь?

где и какие ощущения есть в теле?

Психолог говорит, что можно навсегда избавиться от панических атак, но только с помощью терапии. Но следует помнить, что стрессовые ситуации могут включать ПА.

Звезды и панические атаки

Сейчас звезды не боятся признавать, что страдают или пережили опыт панических атак. Они почти постоянно находятся в стрессовом состоянии: съемки, интервью, премьеры, безумные фанаты и преследователи.

Melovin, Ксения Мишина, Настя Каменских, Jerry Heil, Женя Кот и другие не побоялись рассказать о травматическом опыте.

Первая “холостячка” страны, актриса Ксения Мишина, в своем Instagram поделилась собственным негативным опытом панических атак.

Первый раз это произошло с актрисой в 18-летнем возрасте, когда она была в университете. Тогда Ксении не нравилась учеба и она думала, что ее жизнь всегда будет серой и обыденной. Но потом один день разделил все на “до” и “после”.

— Я купила в университетской столовой черный кофе, и уже через час мне стало плохо. Я пришла домой и до вечера мучилась, не понимая, что со мной и почему так страшно.

Вечером мама отвела меня в поликлинику и там выявили высокое давление. Ничего страшного, сказали, но психика быстро и точно запомнила это состояние. С того дня начался мой персональный ад. Ежедневно начались панические атаки.

Никто никогда не поймет это состояние, не пережив его. Это сломило меня, я слегла. Буквально. Когда мое тело принимало вертикальное положение, ему становилось так плохо, что я не могла сделать и шага.

— В это время я узнала, какие бывают страхи у людей: страх смерти, страх жизни, страх всего! Ко мне каждый день приезжали скорые и снижали давление, успокаивая мою разгулявшуюся психику, которая никак не хотела работать на меня.

Родители возили меня по больницам, но все жизненные показатели были в норме. В итоге я оказалась в психбольнице, где врач сказала, что я не их пациент, и направила к психотерапевту, — рассказывает Ксения Мишина.

Актриса также поделилась с подписчиками, что всегда носила с собой электронный тонометр, корвалол и каптопресс и первое, что сказала сделать ей психотерапевт, — это заменить этот “набор бабушки” на “набор девушки”, но сделать это удалось только через год.

— Наши встречи проходили несколько раз в неделю, и какое-то улучшение я почувствовала сразу после первой терапии. Всего мы занимались около трех месяцев, и это было настоящим знакомством с собой.

Постепенно я раскрывала такие слои психики, к которым раньше даже боялась прикоснуться, и именно этот страх блокировал меня, мое сознание и тело.

Это было больно, но честно и правильно. Это вдохновляло, – рассказывает актриса.

Личный опыт

Своей историей о пережитых панических атаках с нами поделилась переводчица и начинающая писательница Светлана Земляникова.

— Несколько месяцев назад я пережила самую сложную из своих атак. Мы с мужем были у моих родителей дома. Началась тахикардия, стало тяжело дышать, но это было не в первый раз, поэтому я не придала этому значения. Однако через пару минут начало болеть сердце.

Невозможно было ни вдохнуть, ни выдохнуть. “Возьми себя в руки” не работало. Появилась тревога и ощущение, будто сейчас умру. Я не могла плакать и ждала, что вот-вот сердце остановится, — вспоминает свое состояние Светлана.

Она рассказала, что родные срочно вызвали скорую помощь и накапали корвалол.

Становилось не слишком легче, и я все-таки расплакалась. Родные успокаивали, но я продолжала чувствовать себя так, будто сейчас умру. Боль в сердце не отпускала.

— Врач скорой сделала кардиограмму и дала метопролол. Через 30 минут боль в сердце прекратилась, исчезли тревога и страх. Хотя я еще пару часов не могла заснуть, — вспоминает девушка.

Несколько лет до появления панических атак Светлана находилась в постоянном стрессе: проблемы со здоровьем, на работе, онкобольной папа и постоянная погоня за успехом и достижениями.

Все это привело к проблемам со сном. В течение двух месяцев она могла спать по четыре–пять часов, что привело к истощению организма. На этом фоне появились панические атаки.

Светлана до сих пор не справилась с этой проблемой, но убеждена: очень важно найти “своего” хорошего психолога.

Окружающим тоже важно знать, как себя вести, когда у человека случилась паническая атака.

— Еще один приступ случился со мной на кладбище, когда я с мамой пришла навестить бабушку. Когда я нервно вдыхала воздух, мама взяла меня за руку и сказала: “Подобное уже происходило. Ты не умрешь. Ты тут. Я рядом. Это пройдет”.

— На удивление, это сработало и через несколько минут я пришла в норму. Успокаивать, быть рядом и говорить с человеком, у которого случилась паническая атака — архиважно.

Девушка уверена, что избавиться от панических атак можно, если научиться иначе реагировать на жизненные ситуации.

— Я учусь замедляться. Учусь отдыхать и не винить себя за это. И вижу хоть незначительный, но прогресс. Поэтому последнее, что советую, — по крайней мере пытаться замедляться и концентрировать внимание на “сейчас”. Мир никуда не денется.

Как связаны панические атаки и Covid-19

Причиной большой всемирной паники стал Covid-19. Психолог говорит, что пандемия в СМИ часто вызывает у людей тревогу и панику и напоминает, что все люди смертны.

При панической атаке люди больше всего боятся умереть, но Ольга отмечает, что от панических атак никто не умирал, не зарегистрировано ни единого случая.

По моим наблюдениям, с начала пандемии количество панических атак увеличилось. Их стало значительно больше, ведь людям гораздо больше усиливают тревогу и напоминают, что они смертны.

Очень уязвимы к паническим атакам люди, у которых есть хронические заболевания. Они очень боятся за свое здоровье, поэтому если им больше напоминать, что они смертны, тем больше у них растет уровень тревоги.

Сейчас, когда весь мир переживает трудные времена: пандемия, проблемы с работой, отказ от старых привычек — панические атаки поражают все больше и больше людей.

Надо сохранять спокойствие и наводить порядок в своей голове. А если у тебя уже случился такой приступ — не игнорировать проблему, а разобраться с ней, ведь только тогда твоя жизнь вернется в норму и ты сможешь наслаждаться ей на полную.

Теперь, когда ты знаешь больше о панической атаке, предлагаем тебе проверить знания.

Наиболее уязвимыми к паническим атакам, как мы отмечали ранее, люди, которые находятся в постоянном стрессе. Очень важно уметь отдыхать после тяжелого дня. Напомним, ранее Константин Стогний рассказал, как отдыхает после стрессовой работы.