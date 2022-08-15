Панічні атаки: сповіді зірок, поради психолога та особистий досвід

Як часто говорять про панічні атаки — ми чуємо про них від зірок, бачимо сцени в серіалах та стикаємося зараз з цим явищем у реальному житті.

Інколи може здатися, що люди самі собі це нав’язали, адже раніше про таке ніхто не чув. Але справжні панічні атаки (ПА) — це дуже серйозна психологічна проблема, яку в жодному разі не можна ігнорувати. Обов’язково потрібно звертатися за допомогою або ж пропрацювати її самостійно.

Панічні атаки існували завжди, але зараз їх сприймають серйозніше, ніж раніше. Проте часто ПА плутають із симптомами інших хвороб, наприклад, тахікардії чи хвороб ШКТ.

Адже панічна атака має багато схожих проявів, і подекуди людина починає перевіряти своє фізичне здоров’я, а не психологічне.

Психолог про панічні атаки та про як із ними боротися

— Простими словами, панічна атака — це реакція на подію чи ситуацію, яка включає високий рівень тривоги.

Людина зайшла в глухий кут і так сильно катастрофізує цю ситуацію, що стрес і тривога виходять через фізіологічні симптоми, — розповідає психологиня Ольга Кисленко.

Симптоми панічної атаки

За словами психологині, симптоми панічної атаки можна поділити на кілька груп:

Фізичні симптоми ПА:

посилене та прискорене серцебиття

пітливість

приливи жару чи холоду

запаморочення

почуття ознобу

тремор (тремтіння)

сухість у роті (не пов’язана з прийомом будь-яких ліків чи спрагою)

ускладнене дихання

сильне почуття задухи (клубок у горлі)

біль або здавлювання в ділянці грудей

печіння в шлунку або нудота

Психічні симптоми ПА:

дереалізація (відчуття нереальності предметів)

деперсоналізація (ніби власне “Я” відокремилося і перебуває в іншому місці)

страх втратити контроль і збожеволіти

страх смерті

Можуть виникати додаткові симптоми, такі як порушення слуху, нюху чи зору, короткочасна втрата свідомості, порушення мови, судомні напади, оніміння кінцівок та відчуття поколювання.

Якщо ти відчуваєш ці симптоми — не панікуй, у тебе панічна атака. Звучить іронічно, але в такому разі треба заспокоїтись і спробувати опанувати себе.

Як боротися з панічною атакою

Коли ви відчуваєте напад панічної атаки, треба себе “заземлити” — повернути до реальності, — радить психологиня.

Як це зробити:

порахувати червоні предмети навколо себе

послухати, які звуки зараз чуєте (шум, музика чи щось іще)

зосередитись, які запахи відчуваєте

звернути увагу на відчуття, які є в тілі

Причини виникнення атак

Панічна атака — це не винесені в світ негативні емоції та думки, які виходять самостійно. Якщо довго не виносити сміття з дому, то в оселі буде сильний неприємний запах. Так і в нашій голові.

— Час від часу треба випускати емоції та розкладати все по своїх місцях. Якщо не можеш зробити це самостійно, треба звернутися за допомогою, — розповідає психологиня.

Також вона уточнила, що останнім часом дедалі більше панічних атак з’являються у людей через високий рівень тривоги.

Навіть перегляд новин у декого викликає тривогу, тим паче в часи епідемії. Також люди заглиблені в роботу і в них просто бракує часу на пошук ресурсу для відновлення сил.

Тому найшвидший спосіб, щоб випустити пар, який знаходить наш організм — це панічна атака. Цей стан може трапитися в людей будь-якого віку, але більше залежить від типу особистості: хтось вразливіший, хтось — ні.

Як поводитися людям довкола

Насамперед не говорити “заспокойся”!

А також ставити запитання, що можуть сконцентрувати увагу людини:

що ти бачиш навколо себе?

які звуки чуєш, прислухайся

які аромати ти відчуваєш?

де і які відчуття є в тілі?

Психологиня каже, що можна назавжди позбутися панічних атак, але тільки за допомогою терапії. Та варто пам’ятати, що стресові ситуації можуть вмикати ПА.

Зірки та панічні атаки

Нині зірки не бояться визнавати, що страждають чи пережили досвід панічних атак. Вони майже постійно перебувають у стресовому стані: зйомки, інтерв’ю, прем’єри, божевільні фанати та переслідувачі.

Melovin, Ксенія Мішина, Настя Каменських, Jerry Heil, Женя Кот та інші не побоялися розповісти про травматичний досвід.

Перша “холостячка” країни, акторка Ксенія Мішина, у своєму Instagram поділилася власним негативним досвідом панічних атак.

Вперше це трапилося з акторкою у 18-річному віці, коли вона була в університеті. Тоді Ксенії не подобалося навчання і вона думала, що її життя завжди буде сірим та буденним. Та потім один день розділив усе на “до” та “після”.

— Я купила в університетській їдальні чорну каву, і вже за годину мені стало зле. Я прийшла додому і до вечора мучилася, не розуміючи, що зі мною і чому так страшно.

Увечері мама відвела мене до поліклініки й там виявили високий тиск. Нічого страшного, сказали, але психіка швидко і точно запам’ятала той стан. З того дня почалося моє персональне пекло. Щодня розпочалися панічні атаки.

Ніхто ніколи не зрозуміє цей стан, не переживши його. Це зламало мене, я злягла. Буквально. Коли моє тіло набувало вертикального положення, йому ставало настільки погано, що я не могла зробити й кроку.

— Саме тоді я дізналася, які бувають страхи у людей: страх смерті, страх життя, страх усього! До мене щодня приїжджали швидкі й знижували тиск, заспокоюючи мою психіку, яка розгулялася, яка ніяк не хотіла працювати на мене.

Батьки возили мене по лікарнях, але всі життєві показники були в нормі. У підсумку я опинилася в психіатричній лікарні, де лікарка сказала, що я не їхній пацієнт, і направила до психотерапевта, — розповідає Ксенія Мішина.

Актриса також поділилася з підписниками, що завжди носила з собою електронний тонометр, корвалол і каптопрес і перше, що сказала зробити їй психотерапевт, — замінити цей “набір бабусі” на “набір дівчини”, але зробити це вдалося лише за рік.

— Наші зустрічі проходили кілька разів на тиждень, і якесь покращення я відчула відразу після першої терапії. Усього ми займалися близько трьох місяців, і це було справжнім знайомством із собою.

Поступово я розкривала такі нашарування психіки, яких раніше навіть боялася доторкнутися, і саме цей страх блокував мене, мою свідомість і тіло.

Це було боляче, але чесно та правильно. Це надихало, — розповідає акторка.

Читати на тему “Як поводитись у стресовій ситуації та опанувати себе?”

Особистий досвід

Своєю історією про пережиті панічні атаки з нами поділилася перекладачка та письменниця-початківець Світлана Землянікова.

— Кілька місяців тому я пережила найскладнішу зі своїх атак. Ми з чоловіком були в моїх батьків вдома. Почалася тахікардія, стало важко дихати, але це було не вперше, тож я не надала цьому значення. Проте за кілька хвилин почало боліти серце.

Неможливо було ні вдихнути, ні видихнути. “Візьми себе в руки” не працювало. З’явилася тривога і відчуття, ніби зараз помру. Я не могла плакати і чекала, що ось-ось серце зупиниться, — пригадує свій стан Світлана.

Вона розповіла, що рідні терміново викликали швидку допомогу та накрапали корвалолу.

Ставало не надто легше, і я таки розплакалася. Рідні заспокоювали, але я продовжувала почуватися так, ніби зараз помру. Біль у серці не відпускав.

— Лікарка швидкої зробила кардіограму і дала метапролол. За 30 хвилин біль у серці припинився, зникла тривога і страх. Хоча я ще кілька годин не могла заснути, — пригадує дівчина.

Кілька років до появи панічних атак Світлана перебувала в постійному стресі: проблеми зі здоров’ям, на роботі, онкохворий тато й невпинна гонитва за успіхом та досягненнями.

Усе це призвело до проблем зі сном. Протягом двох місяців вона могла спати по чотири-п’ять годин, що призвело до виснаження організму. На цьому тлі й з’явилися панічні атаки.

Світлана й досі не поборола цю проблему, але переконана: дуже важливо знайти “свого” хорошого психолога.

Оточуючим теж важливо знати, як поводитися, коли в людини стався панічний напад.

— Ще один напад трапився зі мною на кладовищі, коли я з мамою прийшла навідати бабусю. Коли я нервово вдихала повітря, мама взяла мене за руку і сказала: “Подібне вже ставалося. Ти не помреш. Ти тут. Я поряд. Це мине”.

На диво, це спрацювало і за декілька хвилин я прийшла до норми. Заспокоювати, бути поряд і говорити до людини, в якої сталася панічна атака, — архіважливо.

Дівчина впевнена, що позбутися панічних атак можна, якщо навчитися інакше реагувати на життєві ситуації.

— Я вчуся сповільнюватися. Вчуся відпочивати і не корити себе за це. І бачу незначний, але прогрес. Тож останнє, що раджу, – принаймні намагатися сповільнюватися і концентрувати увагу на теперішньому. Світ нікуди не втече.

Як пов’язані панічні атаки й Covid-19

Велику всесвітню паніку розпочав Covid-19. Психологиня каже, що пандемія в ЗМІ часто викликає у людей тривогу та паніку і нагадує, що всі люди смертні.

Під час панічної атаки люди понад усе бояться померти, але Ольга наголошує, що від панічних атак ніхто не помирав, не зареєстровано жодного випадку.

За моїми спостереженнями, від початку пандемії кількість панічних атак збільшилась. Їх стало набагато більше, адже людям набагато більше підсилюють тривогу і нагадують, що вони смертні.

Украй вразливими до панічних атак є люди, які мають хронічні захворювання. Вони дуже бояться за своє здоров’я, тож, якщо їм більше нагадувати, що вони смертні, тим більше у них зростає рівень тривоги.

Нині, коли весь світ переживає скрутні часи: пандемія, проблеми з роботою, відмова від старих звичок — панічні атаки вражають все більше і більше людей.

Треба зберігати спокій та наводити лад у своїй голові. А якщо у тебе вже стався такий напад — не ігнорувати проблему, а розібратися з нею, адже тільки тоді твоє життя повернеться до норми й ти зможеш насолоджуватися ним на повну.

Тепер, коли ти більше дізнався про панічні атаки, пропонуємо тобі перевірити свої знання.

Найбільш вразливими до панічних атак, як ми зазначали раніше, є люди, які перебувають у постійному стресі. Дуже важливо вміти відпочивати після важкого дня. Нагадаємо, що раніше Костянтин Стогній розповів, як відпочиває після стресової роботи.