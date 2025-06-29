Для тебе Батьківство

“Кукуха” не витримує, а як дитині? Постійні обстріли впливають на маленьких українців

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 29 Червня 2025, 18:00
Відчуття стресу і самотності у дітей

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