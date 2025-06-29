“Кукуха” не витримує, а як дитині? Постійні обстріли впливають на маленьких українців

Через війну в Україні 8,5 мільйонів людей перебувають на межі депресії або мають ПТСР. Такими є дані ВООЗ. Війна, обстріли, постійні тривоги — це стабільний і тривалий стрес у дорослих та дітей. Однак дитяча психіка набагато вразливіша.

Батьки мають бути особливо уважними до зміни поведінки, перепадів настрою, тривожності, небажання спілкуватися у дитини. Все це знак того, що дитині потрібна допомога фахівців.

Відчуття стресу і самотності у дітей: як батькам вчасно допомогти

За даними МОЗ, в Україні кількість людей з посттравматичним стресовим розладом зросла майже в чотири рази, у порівнянні з 2021 роком. Майже половина звернень — батьки та їхні діти. Більшість неповнолітніх скаржаться на непорозуміння та недовіру до батьків.

Це і є першочерговою проблемою. А стрес від постійного проживання в умовах війни викликає у дітей почуття самотності.

Якщо дитина не отримає цього розуміння і підтримки вдома, вона буде все одно десь шукати цю підтримку. Це можуть бути соцмережі, якісь знайомі, але ми не маємо гарантій, що та людина або група буде безпечною, — каже психологиня Юлія Тукаленко.

Ознаки того, що дитина потребує психологічної допомоги, такі: зміна поведінки, агресивність, відчуття страху, занепокоєння, порушення сну та уваги, відмова від спілкування.

З цим стикнулася родина переселенців із Запоріжжя. Наталія Монахова розповідає, як відбувся приліт зовсім поруч із будинком. В її сина Артура тоді сталася панічна атака. Після цього хлопчик боявся вийти на вулицю, не хотів грати з друзями. Артур переселився у коридор, їв і спав тільки там.

Воно саме якось, я цього й не хотів, але мене повертало у коридор.

Сеанси з психотерапевтом дали результат. Хлопчик повертався після кожної сесії з рішеннями, а своїм позитивом став заряджати і маму. Раз на три тижні протягом півроку хлопець ходив до психотерапевта. Цього вистачило, аби повернутися до нормального життя.

На повернення вплинув і переїзд до Києва. Тут краща безпекова ситуація, і вже є нові друзі. Мама Артура, Наталія, додає: краще діяти відразу, коли стан дитини у гарячій фазі.

Ви можете відразу почати лікування і розв’язати проблему. І тоді вона глибоко не зайде.

Процес роботи з психологом чи психотерапевтом — конфіденційний, тож і діти, і батьки можуть не хвилюватися, що хтось дізнається подробиці психічного стану дитини. До речі, багато центрів надання психологічної допомоги дітям є безкоштовними.

Раніше ми розповідали, чому ШІ все частіше замінює дітям реальний світ.

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