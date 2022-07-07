Психологія

Дихання, м’язова релаксація та безпечне місце: топ-4 вправи, які допоможуть побороти відчуття тривоги

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Липня 2022, 17:00
Як побороти тривожність: прості вправи
Фото: Pexels

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