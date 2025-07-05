Для тебе Психологія

Випий кави і замри: як маленькі радості рятують від стресу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Липня 2025, 11:00
Випий кави і замри: як маленькі радості рятують від стресу
Фото Depositphotos

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