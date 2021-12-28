“Швидка” психологічна допомога — як позбутися апатії

Коли ти дуже довго чимось займаєшся, вкладаєш у справу багато сил та енергії, всю свою душу віддаєш, а не отримуєш ніякої віддачі — настає вигорання.
Апатія до всього з’являється також, коли ти займаєшся не тим, що тобі подобається, а тим, чим змушений. У таких випадках люди не можуть знайти мотивацію та ресурс, щоб зробити своє життя кращим.
Що робити у такій ситуації в своєму блозі розповіла сімейна психологиня Юлія Ємельянова. Вона назвала це “швидкою” психічною допомогою.
Першим етапом у цих процесах буде визнання такого стану. Щось пішло не так і потребує аналізу для розуміння стану речей, адже ви точно не ставили собі за ціль, принаймні свідомо, страждання.
Першим етапом у цих процесах буде визнання такого стану. Щось пішло не так і потребує аналізу для розуміння стану речей, адже ви точно не ставили собі за ціль, принаймні свідомо, страждання.
Кудись ви таки ресурс “зливаєте”: обслуговуєте чиїсь бажання без збереження балансу, програєте позасвідомі сценарії, підмінюйте поняття та процеси реальності, перебуваєте в токсичному оточенні.
Юлія каже, що на другому етапі треба пройти профілактичне обстеження. Адже причиною депресивного стану також можуть бути і фізичні проблеми організму.
Ти можеш хворіти, тому твоя психіка так реагує на те, що відбувається. І якщо з твоїм фізичним здоров’ям все нормально, то треба займатися психічним.
Третій етап — починаємо накопичення ресурсу, або простими словами енергії.
Третій етап — починаємо накопичення ресурсу, або простими словами енергії.
Тоді в нагоді стануть такі методи.
Щоб зарядитись енергією та позитивом, спілкуйся з енергійними, цілеспрямованими, релаксуючими людьми.
Негативні емоції інших людей в такому стані не актуальні, більше того — деструктивні.
Треба їхати на відпочинок на свіже повітря. Це може бути річка чи море, ліс з його спокоєм.
Також треба взаємодіяти з тваринним світом та відпочивати.
Треба займатися тим, що надихає. Ходити на концерти, до театру, екскурсії, басейн, вокалі, все від чого ти отримуєш позитивні емоції.
Сюди можна віднести різноманітні духовні практики: медитації, візуалізація, афірмація, релаксація, тощо.
— Якщо ці процеси, до яких ви підійшли відповідально, не допоможуть вийти на першочерговий рівень функціонування або ж ви прокрастинуєте, потрібно звернутися до спеціаліста. Скоріше за все, причина глибша, ніж просто вигорання і ви потребуєте інтенсивнішої допомоги, розпвідає Юлія.
Депресивний стан та апатія можуть з’явитися, якщо ти перебуваєш у постійному стресі та тривозі. В такому стані у людини можуть виникнути панічні атаки. Раніше ми розповідали, що таке панічна атака та як з нею боротися.