“Швидка” психологічна допомога — як позбутися апатії

Коли ти дуже довго чимось займаєшся, вкладаєш у справу багато сил та енергії, всю свою душу віддаєш, а не отримуєш ніякої віддачі — настає вигорання.

Апатія до всього з’являється також, коли ти займаєшся не тим, що тобі подобається, а тим, чим змушений. У таких випадках люди не можуть знайти мотивацію та ресурс, щоб зробити своє життя кращим.

Що робити у такій ситуації в своєму блозі розповіла сімейна психологиня Юлія Ємельянова. Вона назвала це “швидкою” психічною допомогою.

Першим етапом у цих процесах буде визнання такого стану. Щось пішло не так і потребує аналізу для розуміння стану речей, адже ви точно не ставили собі за ціль, принаймні свідомо, страждання.

Кудись ви таки ресурс “зливаєте”: обслуговуєте чиїсь бажання без збереження балансу, програєте позасвідомі сценарії, підмінюйте поняття та процеси реальності, перебуваєте в токсичному оточенні.

Юлія каже, що на другому етапі треба пройти профілактичне обстеження. Адже причиною депресивного стану також можуть бути і фізичні проблеми організму.

Ти можеш хворіти, тому твоя психіка так реагує на те, що відбувається. І якщо з твоїм фізичним здоров’ям все нормально, то треба займатися психічним.

Третій етап — починаємо накопичення ресурсу, або простими словами енергії.

Тоді в нагоді стануть такі методи.

1. Підзарядка від оточення

Щоб зарядитись енергією та позитивом, спілкуйся з енергійними, цілеспрямованими, релаксуючими людьми.

Негативні емоції інших людей в такому стані не актуальні, більше того — деструктивні.

2. Підзарядка від природи

Треба їхати на відпочинок на свіже повітря. Це може бути річка чи море, ліс з його спокоєм.

Також треба взаємодіяти з тваринним світом та відпочивати.

3. Емоційна підзарядка

Треба займатися тим, що надихає. Ходити на концерти, до театру, екскурсії, басейн, вокалі, все від чого ти отримуєш позитивні емоції.

4. Ментальна підзарядка

Сюди можна віднести різноманітні духовні практики: медитації, візуалізація, афірмація, релаксація, тощо.

— Якщо ці процеси, до яких ви підійшли відповідально, не допоможуть вийти на першочерговий рівень функціонування або ж ви прокрастинуєте, потрібно звернутися до спеціаліста. Скоріше за все, причина глибша, ніж просто вигорання і ви потребуєте інтенсивнішої допомоги, розпвідає Юлія.

Депресивний стан та апатія можуть з’явитися, якщо ти перебуваєш у постійному стресі та тривозі. В такому стані у людини можуть виникнути панічні атаки. Раніше ми розповідали, що таке панічна атака та як з нею боротися.