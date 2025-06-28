Для тебе Психологія

Коли трясе від переляку: як допомогти собі в моменті

Марія Бондар, редакторка сайту 28 Червня 2025, 17:00
Що робити коли трясе
Фото Pexels

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