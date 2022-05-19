Не став діагноз самостійно! Що таке гостра реакція на стрес — відповідь психіатра

Війна — час, коли багато людей переживають певні травматичні події. До них можна віднести втрату близької людини, зґвалтування, насильство, вимушене переселення, свідчення страшних подій.
Психіатриня та медична психологиня Надь Беата розповіла, що таке гостра реакція на стрес, які її симптоми та чому вона виникає.
Гостра реакція на стрес (ГСР) — тимчасовий розлад, який розвивається у людини у відповідь на незвичайний фізичний або психічний стрес (такий як загроза реальної смерті, серйозна травма або сексуальне насильство).
Для встановлення діагнозу гострої стресової реакції симптоми мають тривати щонайменше три дні.
Важливо: в жодному випадку не займайся самолікуванням, відвідай лікаря, якщо підозрюєш у себе цей розлад.
ГСР характеризується чотирма типами симптомів, зокрема:
Гостра стресова реакція викликає клінічно значущий дистрес або порушення в соціальних, професійних або інших важливих сферах функціонування.
Також вона може прогресувати до посттравматичного розладу вже за місяць. Але ПТСР теж може бути тимчасовим станом, який зникає протягом місяця після впливу травматичної події.
Пам’ятай: будь-яка реакція на травму є нормальною реакцією на ненормальну ситуацію, а не ознакою слабкості чи психопатології.
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