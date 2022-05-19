Не став діагноз самостійно! Що таке гостра реакція на стрес — відповідь психіатра

Війна — час, коли багато людей переживають певні травматичні події. До них можна віднести втрату близької людини, зґвалтування, насильство, вимушене переселення, свідчення страшних подій.

Психіатриня та медична психологиня Надь Беата розповіла, що таке гостра реакція на стрес, які її симптоми та чому вона виникає.

Що таке гостра реакція на стрес

Гостра реакція на стрес (ГСР) — тимчасовий розлад, який розвивається у людини у відповідь на незвичайний фізичний або психічний стрес (такий як загроза реальної смерті, серйозна травма або сексуальне насильство).

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Для встановлення діагнозу гострої стресової реакції симптоми мають тривати щонайменше три дні.

Важливо: в жодному випадку не займайся самолікуванням, відвідай лікаря, якщо підозрюєш у себе цей розлад.

Симптоми гострої реакції на стрес

ГСР характеризується чотирма типами симптомів, зокрема:

Симптом повторного переживання події. Нав’язливі тривожні спогади чи сни; соматичні реакції (підвищене потовиділення, прискорене серцебиття) та паніка при нагадуванні про травматичну подію. Уникнення. Ти можеш уникати думок, почуттів, розмов, місць, людей, пов’язаних із травматичною подією. Дисоціація. Відчуття відстороненості від інших (як варіант, змінене відчуття реальності свого оточення або себе. Наприклад, бачення себе з точки зору іншого), емоційна глухість, дереалізація та деперсоналізація, дисоціативна амнезія (нездатність запам’ятати важливий аспект травматичної події). Підвищена збудливість. Симптомами є поганий сон, дратівливість і надмірна настороженість, спалахи гніву (з незначною провокацією або без неї).

Чим загрожує ГСР

Гостра стресова реакція викликає клінічно значущий дистрес або порушення в соціальних, професійних або інших важливих сферах функціонування.

Також вона може прогресувати до посттравматичного розладу вже за місяць. Але ПТСР теж може бути тимчасовим станом, який зникає протягом місяця після впливу травматичної події.

Пам’ятай: будь-яка реакція на травму є нормальною реакцією на ненормальну ситуацію, а не ознакою слабкості чи психопатології.

Раніше ми розповідали, як вийти з “режиму виживання” та повернутись до нормального життя.