Живу, ніби уві сні. Пояснюємо, що таке деперсоналізація та дереалізація

Хай як нам не хотілося від цього врятуватися, але війна вже залишила на кожному з нас свій відбиток. Ми морально постраждали з різних причин. Навіть люди у безпечних областях відчувають провину вцілілого.
Але бувають і серйозніші проблеми. Психіатриня та медична психологиня Надь Беата розповіла про деперсоналізацію та дереалізацію.
— Розлад деперсоналізації-дереалізації супроводжується відчуттям, що ви спостерігаєте за собою ззовні, або що речі навколо вас несправжні, або і те, й інше.
Тобі може здаватися, що ти живеш уві сні.
Тобі може здаватися, що ти живеш уві сні.
Це відбувається з багатьма людьми у певний момент, проте якщо схожі відчуття виникають постійно і заважають нормально жити — це стає розладом деперсоналізації-дереалізації.
Здебільшого це спіткає людей, які пережили якусь травму.
Під час таких епізодів ви не усвідомлюєте, що ваше відчуття відстороненості — це лише відчуття, а не реальність.
Під час таких епізодів ви не усвідомлюєте, що ваше відчуття відстороненості — це лише відчуття, а не реальність.
Симптоми деперсоналізації:
Симптоми дереалізації включають:
Такі епізоди розладу можуть тривати годинами, днями, тижнями або навіть місяцями.
Такі епізоди розладу можуть тривати годинами, днями, тижнями або навіть місяцями.
У деяких людей вони перетворюються на постійне відчуття деперсоналізації або дереалізації, яке періодично може покращуватися або погіршуватися.
Нині, на жаль, немає конкретного лікування цього розладу. Пацієнтам може ставати краще з антидепресантами та супроводжувальною терапією.
Найкращий спосіб допомогти — це зробити комфортне середовище, позбавлене тригерів.
А ми нагадуємо про потребу завжди звертатися до спеціаліста, якщо тебе щось хвилює. У жодному разі не займайся самолікуванням.
Після стресових подій у багатьох людей може виникнути посттравматичний розлад. Раніше ми розповідали, що таке ПТСР, в кого може виникнути та чому.