Живу, ніби уві сні. Пояснюємо, що таке деперсоналізація та дереалізація

Хай як нам не хотілося від цього врятуватися, але війна вже залишила на кожному з нас свій відбиток. Ми морально постраждали з різних причин. Навіть люди у безпечних областях відчувають провину вцілілого.

Але бувають і серйозніші проблеми. Психіатриня та медична психологиня Надь Беата розповіла про деперсоналізацію та дереалізацію.

Що це таке

— Розлад деперсоналізації-дереалізації супроводжується відчуттям, що ви спостерігаєте за собою ззовні, або що речі навколо вас несправжні, або і те, й інше.

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Тобі може здаватися, що ти живеш уві сні.

Це відбувається з багатьма людьми у певний момент, проте якщо схожі відчуття виникають постійно і заважають нормально жити — це стає розладом деперсоналізації-дереалізації.



Здебільшого це спіткає людей, які пережили якусь травму.

Під час таких епізодів ви не усвідомлюєте, що ваше відчуття відстороненості — це лише відчуття, а не реальність.

Симптоми деперсоналізації:

відчуття того, що ти сторонній(-я) спостерігач(-ка) за своїми думками, почуттями, тілом;

почуваєшся роботом або не контролюєш свою мову чи рухи;

відчуття, що тіло, ноги чи руки здаються спотвореними;

емоційне або фізичне оніміння почуттів та реакцій на навколишній світ.

Симптоми дереалізації включають:

почуття відчуженості або незнайомості зі своїм оточенням, ніби живеш уві сні;

відчуття емоційної відокремленості від людей, ніби вас розділяє скляна стіна;

спотворення у сприйнятті часу;

спотворення відстані, розмірів і форми об’єктів.

Такі епізоди розладу можуть тривати годинами, днями, тижнями або навіть місяцями.

У деяких людей вони перетворюються на постійне відчуття деперсоналізації або дереалізації, яке періодично може покращуватися або погіршуватися.

Нині, на жаль, немає конкретного лікування цього розладу. Пацієнтам може ставати краще з антидепресантами та супроводжувальною терапією.

Найкращий спосіб допомогти — це зробити комфортне середовище, позбавлене тригерів.

А ми нагадуємо про потребу завжди звертатися до спеціаліста, якщо тебе щось хвилює. У жодному разі не займайся самолікуванням.

Після стресових подій у багатьох людей може виникнути посттравматичний розлад. Раніше ми розповідали, що таке ПТСР, в кого може виникнути та чому.