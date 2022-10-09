Зустрілись після довгої розлуки, а радості немає? Чому зникає близькість під час війни та як її повернути

Війна розлучила мільйони українських сімей. Хтось пішов до лав ЗСУ та не бачить своїх рідних місяцями, а хтось був змушений виїхати за кордон і вже давно забув, що таке тепло близької людини.

І якщо спочатку біль від розлуки може бути просто нестерпною, то з часом у людей можуть виникати неоднозначні відчуття перед такою довгоочікуваною зустріччю.

Що зі мною? Невже більше не кохаю? Почуття згасли? Чому немає жодних емоцій? Психологиня Софія Терлез поговорила про це з журналістом Марком Лівіном у подкасті Між нами.

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Чому зникає чуттєвість під час війни

Психологиня пояснює, що мозок навмисне “вимикає” емоції, якщо розуміє, що вони для нього занадто важкі. Наприклад, часто армійці на передовій виконують свої обов’язки холоднокровно, тобто без почуттів.

Так само буває з лікарями, рятувальниками та деякими іншими професіями. Інакше просто неможливо. Те, що бачать та переживають ці люди щодня, — занадто для психіки.

Тому коли людина розлучається зі своїми близькими, то з часом свідомо чи несвідомо шукає способу відволіктись від своїх переживань та суму. Емоції вимикаються, а відтак і прив’язаність.

Коли через умовно півроку людина зустрічається зі своїми рідними, то дуже важко одразу знову увімкнути цю близькість.

Тобто це нормально, якщо у тебе виникають питання, чи ти хочеш ще бачити людину, яку не бачив пів року. Ти вже призвичаївся жити без неї.

— Ти маєш вторинні переваги від цього. Наприклад, граєш на гітарі о другій ночі й ніхто тобі не докоряє, — пояснює Терлез.

Також причиною зникнення чуттєвості може бути депресивний момент у житті, наприклад, одночасна втрата важливих для людини речей (кар’єри, дому, звичного життя, комфорту тощо).

Людина, яка чудово справлялась на роботі та була годівником родини, після втрати доходу не знає, якою вона тепер є в очах близьких.

Вона не впевнена, чи її продовжуватимуть любити, навіть коли вона не працевлаштована.

Як повернути близькість

Найкраще, що можна робити в такій ситуації, — говорити. Емоційно відкрийся своїм рідним, щоб побачити та зрозуміти їхні почуття. Інакше те, про що ми мовчимо, з’їдає нас зсередини.

Нерідко через втрату чуттєвості можуть виникати конфлікти. І це абсолютно нормально. Ба більше, це надважливо для того, щоб переглянути свої стосунки та проговорити все-все, що турбує.

Якось психологиня Зоя Сімаходська сказала: “Дивись не на те, як пари сваряться, а на те, як пари миряться”. У цьому ховається глибока мудрість.

Адже зрозуміло, що під час конфлікту всі мають різні емоції, прояв яких може ображати партнера(-ку). Утім важливо знаходити в собі сили прийти одне до одного після сварки та обговорити все.

Це означає, що люди справді хочуть бути разом попри все й виправляти недоліки у своїх стосунках.

Під час війни партнери можуть відчувати, що охололи одне до одного. Це негативно впливає на інтимне життя. Читай, що таке секс-календар та навіщо планувати близькість.

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