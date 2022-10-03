Стосунки на відстані можливі лише за однієї умови — пояснення психотерапевта

Ніколи не знаєш, куди тебе приведуть ті чи інші стосунки. Іноді дивився на людину вперше і сподіваєшся, що саме з нею проведеш увесь залишок життя. Однак різні перипетії або розбіжності у поглядах призводять до неочікувано швидкого розставання.

Декому ж вдається подолати усі розбіжності та навіть довгу розлуку, щоб залишатись у життях одне одного та зберегти те світле почуття, яке колись вдалось вперше відчути разом.

Зараз життя все частіше підкидує випробування закоханим. Якщо під час пандемії багатьом довелось бути одне з один 24/7 і вивчити звички близької людини наново, то тепер війна розлучила багато сімей та пар.

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Звідси й виникає важливе питання, а чи можливо взагалі зберегти стосунки на відстані? Психотерапевт Ілля Полудьонний пояснив, що необхідно, щоб навіть у такому непростому форматі вдалось зберегти кохання та не розлучитись.

Стосунки на відстані можливі, якщо є визначеність, коли це скінчиться.

Експерт запевняє, що партнерам необхідно визначити певні часові кордони. Звісно, що це досить складно в умовах війни, коли навіть не знаєш, що буде завтра та коли закінчаться бойові дії.

Проте це необхідно, щоб не підвищувати рівень стресу. Потрібно позбутись питань, коли ми зустрінемось наступного разу. Оскільки невизначеність буде дуже втомлювати обох.

Як приклад, Ілля Полудьонний, наводить випадок, коли одна людина їде у відрядження. Тоді термін чітко визначений і це допомагає не вичерпати свої ресурси раніше, ніж потрібно, та не відволікатись на питання, коли це скінчиться. Тоді пара може фокусуватись на своїх взаєминах та почуттях.

Є різниця, коли ти не знаєш, куди ти пливеш у морі, і коли ти бачиш берег. Це дуже змінює ситуацію.

Також можна вигадати певні ритуали та вибудувати систему, щоб бачитись одне з одним. Таким чином стосунки на відстані стають більш життєздатними та зможуть прожити ще більший термін, ніж могло бути потрібно.

Натомість стосунки на відстані з невизначеним терміном мають потенціал бути складними, оскільки ти не знаєш, чим вони закінчаться та коли це буде.

Вірять у те, що все можливо, навіть творці мобільних застосунків. А також допомагають закоханим, які опинились у різних куточках світу. Читай, які українські застосунки для закоханих допоможуть парам не втратити зв’язок.

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