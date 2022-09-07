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Відстань — не завада: українські застосунки для закоханих, які допоможуть парам не втратити зв’язок

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Вересня 2022, 09:00
Додатки для закоханих
Фото: Unsplash

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