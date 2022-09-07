Відстань — не завада: українські застосунки для закоханих, які допоможуть парам не втратити зв’язок

Через війну, яку розв’язала Росія, нині мільйони сімей перебувають у розлуці. Сімейні та закохані пари змушені жити на відстані, в чужих країнах чи іншому місті.

Під час таких екстремальних подій, як зараз, людська психіка перебудовується на зовсім інший лад. Психологиня та сексологиня Наталія Чернявська пояснює: зараз кожна людина відчуває постійний стрес. Коли він зашкалює, гормональний баланс у мозку порушується.

Парасимпатична система відповідає за інстинктивну реакцію людини у стані стресу. Вона, так би мовити, нас захищає, тому вимикає усі емоції, щоб організм зумів функціонувати в тих умовах, які йому пропонують.

У таких умовах, а ще й на відстані, почуття закоханих часом відходять на задній план, бо для людини зараз головне — вижити.

Зараз також дивляться

— Пари, в яких є міцна основа та добрі стосунки, витримають різні труднощі. Але якщо один з партнерів давно хотів піти, але не робив це через низку різних причин, то для таких людей сьогодення є зеленим світлом, — пояснює пані Наталя.

Як же тоді будувати стосунки, якщо між вами сотні, чи й тисячі, кілометрів відстані? На щастя, ми пережили часи, коли принцеси чекали на принців, роками не маючи від них звісток — у пору масової диджиталізації є сила-силенна варіантів, як розвивати кохання навіть будучи далеко.

Застосунки для закоханих, що нівелюють відстань

Так, мова піде про мобільні застосунки, які розроблені саме для пар у розлуці. Такі розробки не лише не дають почуттям згаснути, а й виводять їх на новий рівень, додаючи людям порцію тепла та довіри.

Приємним бонусом є те, що такі стартапи почали активно розробляти українські айтівці та інженери. Тож редакція Вікна-новини дає тобі перелік цікавих застосунків для двох, серед яких — українські розробки.

Obimy

Цей застосунок розробив український програміст Євген Засуцький. До слова, застосунок посів перше місце у категорії Lifestyle в американському App Store від Apple. Obimy на декілька днів перегнали світові програми Tinder, Pinterest, Discord, Zoom.

На першому місці тут — почуття. Закохані можуть кусати, лоскотати, цілувати та обіймати одне одного попри відстань.

Тобто, зайшовши у застосунок на своєму смартфоні, людина може обрати будь-яку дію та надіслати її своїй половинці: зробити масаж, доторкнутись, поцілувати тощо.

У застосунку представлено чимало сенсів для флірту та підтримки коханої людини, а після останнього оновлення можна змінювати кольористику профілю, додавати інформацію про свій настрій.

Сам розробник та ідейник створення Obimy Женя Засуцький каже: заходячи в месенджери, social media та інші засоби комунікації, ми отримуємо купу зайвого контенту про будь-кого, тільки не про близьких.

Головною метою було бажання мати якісніший емоційний зв’язок з моїми близькими, дружиною. От ми й створили obimy — pay attention and ask for attention in 2-tap.

Dotyk

Цей застосунок розробила команда магазину для дорослих LOVESPACE. Насправді його вигадали не лише для закоханих, а й для друзів (головне — повнолітніх, зазначають розробники), і головна мета застосунку — зближувати людей.

Гра націлена на взаємодію у фізичному плані, проте її легко можна адаптувати під дистанційні реалії.

Застосунок має декілька рівнів, різні сфери питань та дії для виконання: від смішних до надто відвертих. Якщо пара хоче обрати щось цікавіше, аніж “питання – відповідь”, то на допомогу прийдуть сучасні технології відеодзвінків.

Дні любові — лічильник кохання

Ця розробка створена швидше для того, щоб точно не забувати важливих для пари дат. Такий лічильник-календар нагадує про особливі події, а також показує, скільки днів закохані уже разом.

Застосунок також пропонує встановити на головний екран телефону віджет, який нагадуватиме про важливі дати.

Любовні запитання

Ця програма створена для розвитку духовного у стосунках: цікаві запитання та відповіді на них зближують, допомагають зрозуміти партнера краще.

Застосунок пропонує питання, але користувачі можуть вносити й власні запити. До того ж питаннями можна ділитися з партнером через інші застосунки для спілкування.

Розробка є турецьким продуктом, проте має український інтерфейс.

LoveLogs

Програма створена подібно до щоденника для записів. Цей застосунок здобув прихильність багатьох користувачів: у щоденник стосунків можна додавати спільні фото, писати секретні історії. Він дає змогу стежити за часом, який закохані провели разом.

До створення застосунку долучилися психологи: в окремих рубриках є рекомендації від експертів та можна розповісти про свої проблеми лікареві або психологу цілком анонімно.

До приємних бонусів — можливість анімувати спільні фото, додавати стікери та відмічати пам’ятні дати. Також програма дає змогу залишати всі дані в секреті — усі таємниці під надійним паролем.

Застосунки для закоханих здатні покращити стосунки пари на відстані, але малоймовірно, що вони розв’яжуть проблеми, які назрівали ще до розлуки. Щоб розібратися в собі та стосунках із партнером, радимо прочитати поради психологинь про незабутній досвід стосунків на відстані.

Підписуйся на наш Telegram та не пропускай нових історій!