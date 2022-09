Відстань — не завада: українські застосунки для закоханих, які допоможуть парам не втратити зв’язок

Через війну, яку розв’язала Росія, нині мільйони сімей перебувають у розлуці. Сімейні та закохані пари змушені жити на відстані, в чужих країнах чи іншому місті.

Під час таких екстремальних подій, як зараз, людська психіка перебудовується на зовсім інший лад. Психологиня та сексологиня Наталія Чернявська пояснює: зараз кожна людина відчуває постійний стрес. Коли він зашкалює, гормональний баланс у мозку порушується.

У таких умовах, а ще й на відстані, почуття закоханих часом відходять на задній план, бо для людини зараз головне — вижити.

— Пари, в яких є міцна основа та добрі стосунки, витримають різні труднощі. Але якщо один з партнерів давно хотів піти, але не робив це через низку різних причин, то для таких людей сьогодення є зеленим світлом, — пояснює пані Наталя.

Як же тоді будувати стосунки, якщо між вами сотні, чи й тисячі, кілометрів відстані? На щастя, ми пережили часи, коли принцеси чекали на принців, роками не маючи від них звісток — у пору масової диджиталізації є сила-силенна варіантів, як розвивати кохання навіть будучи далеко.

Так, мова піде про мобільні застосунки, які розроблені саме для пар у розлуці. Такі розробки не лише не дають почуттям згаснути, а й виводять їх на новий рівень, додаючи людям порцію тепла та довіри.

Приємним бонусом є те, що такі стартапи почали активно розробляти українські айтівці та інженери. Тож редакція Вікна-новини дає тобі перелік цікавих застосунків для двох, серед яких — українські розробки.

Цей застосунок розробив український програміст Євген Засуцький. До слова, застосунок посів перше місце у категорії Lifestyle в американському App Store від Apple. Obimy на декілька днів перегнали світові програми Tinder, Pinterest, Discord, Zoom.

Тобто, зайшовши у застосунок на своєму смартфоні, людина може обрати будь-яку дію та надіслати її своїй половинці: зробити масаж, доторкнутись, поцілувати тощо.

У застосунку представлено чимало сенсів для флірту та підтримки коханої людини, а після останнього оновлення можна змінювати кольористику профілю, додавати інформацію про свій настрій.

Сам розробник та ідейник створення Obimy Женя Засуцький каже: заходячи в месенджери, social media та інші засоби комунікації, ми отримуємо купу зайвого контенту про будь-кого, тільки не про близьких.

Головною метою було бажання мати якісніший емоційний зв’язок з моїми близькими, дружиною. От ми й створили obimy — pay attention and ask for attention in 2-tap.