Розлука зводить з розуму? Психологиня розповіла, як підтримувати сексуальне життя у стосунках на відстані

На жаль, через війну в Україні багато пар перебувають далеко одне від одного. Хтось нині живе в різних містах, а хтось — навіть в інших країнах. У таких умовах сексуальне життя відходить на другий план.
Але навіть на відстані не варто забувати про особисте, адже інтим — один зі складників здорових стосунків.
Психологиня та ведуча реаліті Екси Наталя Єжова дала кілька порад, як підтримувати сексуальне життя на відстані під час війни.
Ці прості поради допоможуть вам пережити тяжку розлуку та підтримати інтимне сімейне життя на відстані.
Дивись повний випуск проекту Що робити, якщо…? з Наталею Єжовою та Юлею Зорій.
У стосунках на відстані інколи наступає момент, коли розмови про інтимну близькість виникають не через бажання, а через почуття “обов’язку” перед партнером(-кою). Читай, що таке секс-календар та навіщо планувати своє інтимне життя.
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