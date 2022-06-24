Розлука зводить з розуму? Психологиня розповіла, як підтримувати сексуальне життя у стосунках на відстані

На жаль, через війну в Україні багато пар перебувають далеко одне від одного. Хтось нині живе в різних містах, а хтось — навіть в інших країнах. У таких умовах сексуальне життя відходить на другий план.

Але навіть на відстані не варто забувати про особисте, адже інтим — один зі складників здорових стосунків.

Психологиня та ведуча реаліті Екси Наталя Єжова дала кілька порад, як підтримувати сексуальне життя на відстані під час війни.

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Сексинг . Спробуйте в особистому чаті писати одне одному гарячі повідомлення, детально описуючи, що б ви хотіли зробити з вашим партнером. Таке листування розігріє фантазію обох та налаштує на правильний настрій.

. Спробуйте в особистому чаті писати одне одному гарячі повідомлення, детально описуючи, що б ви хотіли зробити з вашим партнером. Таке листування розігріє фантазію обох та налаштує на правильний настрій. Фото та відео інтимного характеру. Тут варто проявити творчість. Наприклад, дівчина може одягнути спокусливу білизну та зробити кілька кадрів або красиво порухатися на камеру. Чоловік же — показати свій торс, рельєф тіла або те, що попросить партнерка.

Тут варто проявити творчість. Наприклад, дівчина може одягнути спокусливу білизну та зробити кілька кадрів або красиво порухатися на камеру. Чоловік же — показати свій торс, рельєф тіла або те, що попросить партнерка. Секс онлайн у реальному часі. Технології не стоять на місці, тож відеозв’язок стане гарним порятунком для пар, яких розділила війна. Пам’ятайте, що цього нічого соромитися. Спілкування наживо подарує вам гормони радості, позитивні емоції та збереже зв’язок з коханим(-ою).

Ці прості поради допоможуть вам пережити тяжку розлуку та підтримати інтимне сімейне життя на відстані.

Дивись повний випуск проекту Що робити, якщо…? з Наталею Єжовою та Юлею Зорій.

У стосунках на відстані інколи наступає момент, коли розмови про інтимну близькість виникають не через бажання, а через почуття “обов’язку” перед партнером(-кою). Читай, що таке секс-календар та навіщо планувати своє інтимне життя.

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