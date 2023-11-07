Осінь — сприятливий час для підготування цибулі на посів. Найважливішим етапом є дезінфекція. Без неї очікувати вдалого врожаю не слід. Читай у нашому матеріалі, чим обробити цибулю перед посадкою на зиму — найкращі способи.
Обробка цибулі перед посадкою на зиму захищає від інфекцій, підвищує імунітет, запобігає стрілкуванню. Також оброблені цибулини дають кращий урожай.
Цибулини на посадку мають бути без плям, ум’ятин та інших пошкоджень. Фіолетовий сівок підійде для салатів, жовтий — для приготування будь-яких страв, білий — для ніжного смаку та мінімального аромату.
Вибери сонячну ділянку на городі, її також потрібно підготувати. Найкраще, якщо до цибулі тут росли гарбузи або бобові. Сіяти цибулю можна до середини листопада, поки тримається тепла температура.
Обробити цибулю перед посадкою на зиму можна такими засобами на вибір:
Після будь-якого зі способів замочування цибулю потрібно просушити впродовж доби. Лише сухою її можна садити у ґрунт. Садити відразу вологою можна лише цибулю-чорнушку.
Сівок розподіли за розмірами, найпершим урожай дасть той, що крупний. Тому дрібний сівок можна садити окремо. До ґрунту з добривами можна садити цибулю. Зроби невеликі лунки, глибина має бути до 5 см. Між кожною цибулиною зроби відстань 5 см. Поливати цибулю на зиму не потрібно.
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