Осінь — сприятливий час для підготування цибулі на посів. Найважливішим етапом є дезінфекція. Без неї очікувати вдалого врожаю не слід. Читай у нашому матеріалі, чим обробити цибулю перед посадкою на зиму — найкращі способи.

Чим обробити цибулю перед посадкою на зиму: корисні поради

Обробка цибулі перед посадкою на зиму захищає від інфекцій, підвищує імунітет, запобігає стрілкуванню. Також оброблені цибулини дають кращий урожай.

Цибулини на посадку мають бути без плям, ум’ятин та інших пошкоджень. Фіолетовий сівок підійде для салатів, жовтий — для приготування будь-яких страв, білий — для ніжного смаку та мінімального аромату.

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Вибери сонячну ділянку на городі, її також потрібно підготувати. Найкраще, якщо до цибулі тут росли гарбузи або бобові. Сіяти цибулю можна до середини листопада, поки тримається тепла температура.

Обробити цибулю перед посадкою на зиму можна такими засобами на вибір:

Харчова сода . Замочи сівок у розчині харчової соди. Столову ложку соди розведи в гарячій воді, зачекай 30 хвилин. Сода допомагає покращити імунітет цибулі, а також зменшити кількість бур’янів у землі.

. Замочи сівок у розчині харчової соди. Столову ложку соди розведи в гарячій воді, зачекай 30 хвилин. Сода допомагає покращити імунітет цибулі, а також зменшити кількість бур’янів у землі. Сольовий розчин . Столову ложку солі розведи у літрі води. Замочи цибулю на три години.

. Столову ложку солі розведи у літрі води. Замочи цибулю на три години. Марганцівка. 5 г засобу розведи у літрі питної води. Замочи цибулини на дві години, після цього промий.

Розчин стимуляторів росту . Такі продаються у магазинах для саду та городу. Найчастіше детальна інструкція є на упаковці. Чітко дотримуйся інструкції, щоб не спалити сівок.

. Такі продаються у магазинах для саду та городу. Найчастіше детальна інструкція є на упаковці. Чітко дотримуйся інструкції, щоб не спалити сівок. Розчин березового дьогтю . На п’ять літрів води додай п’ять столових ложок дьогтю. Замочи цибулю на чотири години, помішуй її раз на півгодини, щоб цибуля рівномірно вбирала дьоготь.

. На п’ять літрів води додай п’ять столових ложок дьогтю. Замочи цибулю на чотири години, помішуй її раз на півгодини, щоб цибуля рівномірно вбирала дьоготь. Розчин з вугілля та попелу . 250 г вугілля з комина розведи у 5 л води. Замочи цибулю на 10 хвилин, а після цього висуши впродовж кількох годин.

. 250 г вугілля з комина розведи у 5 л води. Замочи цибулю на 10 хвилин, а після цього висуши впродовж кількох годин. Розчин мідного купоросу. Щоб обробити цибулю перед посадкою, 30 г мідного купоросу розчини у 10 л води. Залиш цибулю на три години в розчині, а після цього ретельно висуши її.

Після будь-якого зі способів замочування цибулю потрібно просушити впродовж доби. Лише сухою її можна садити у ґрунт. Садити відразу вологою можна лише цибулю-чорнушку.

Сівок розподіли за розмірами, найпершим урожай дасть той, що крупний. Тому дрібний сівок можна садити окремо. До ґрунту з добривами можна садити цибулю. Зроби невеликі лунки, глибина має бути до 5 см. Між кожною цибулиною зроби відстань 5 см. Поливати цибулю на зиму не потрібно.

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