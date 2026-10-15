Стиль життя

Чим обробити цибулю перед посадкою на зиму — добірка способів з усім, що точно знайдеться під рукою

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Жовтня 2026, 19:00 3 хв.
Чим обробляти цибулю
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь