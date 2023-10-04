Найважливіше попереду! Як зберігати часник і що робити з ним після викопування

Щоб зібрати та зберегти вдалий урожай часнику на зиму, слід знати кілька важливих правил. Коли його збирати та як зрозуміти, що часник готовий до викопування?

Читай у нашому матеріалі, що робити з часником після викопування з грядки, як зберігати часник — головні поради для відповідальних городників.

Як зрозуміти, що часник готовий до викопування

Урожай часнику можна починати збирати та висушувати, коли він має такі ознаки:

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Нижнє листя почало жовтіти.

Зовнішня плівка має характерне забарвлення сорту часнику.

У сортах, що мають стрілки, вони вирівнюються.

Зубчики часнику можна без зусиль відділити.

Найчастіше викопування часнику розпочинають у кінці липня — на початку серпня. Якщо голівки почали тріскатися, викопувати часник потрібно терміново. Не викопаний вчасно урожай може почати проростати наново.

Якщо часник задовго перебуває в землі, це негативно впливає на його терміни зберігання. Він може не долежати навіть до зими. Тому слідкувати за грядками часнику потрібно активніше вже з липня.

Для того щоб пересвідчитися в стиглості часнику, викопай кілька штук та перевір за всіма критеріями, описаними вище. Після викопування настає найважливіший етап — висушування та підготовка врожаю до зимування.

Що робити з часником після викопування з грядки: як зберігати часник взимку

Після викопування часнику, його потрібно правильно просушити. Найкраще робити це на свіжому повітрі. Розклади часник на тканині або на столі на сонці. Витримай 5-8 годин. Після цього перебери його.

Потім часник можна відносити в приміщення. Там його потрібно розкласти рівним шаром та сушити ще два тижні. Часник перегортай щодня, щоб він рівномірно висихав. Якщо є можливість, суши часник у теплиці, в якій циркулює повітря.

За два тижні сушіння зріж коріння та стебло. Від стебла залиш 8-10 см. Висушений часник можна зберігати багатьма способами: зв’язаними пучками, у стерилізованих банках, мішках чи ящиках (дно посип сіллю), у холодильнику чи цибулевому лушпинні.

Для зберігання в ящиках слід пересипати часник сіллю, це убезпечує його від появи грибкових захворювань, плісняви та гниття.

Раніше ми розповідали, коли викопувати часник і як це правильно робити.

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