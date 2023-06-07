Коли викопувати часник: правила збирання літньої та озимої рослини

Часник — рослина, яка не сильно потребує постійного догляду. Але вже у липні городники починають збирати озимий часник. Коли саме це правильно робити та як зберігати часник у домашніх умовах — читай у матеріалі.

Коли викопувати часник: озима

Дачники збирають урожай часнику у липні (в середині місяця). Але важливо робити це правильно і не надто рано. Адже якщо ти зробиш це раніше за термін, часник буде м’яким. А якщо запізнишся — то овоч не зможе довго зберігатися.

Коли прибирати часник: найкращі терміни

Важливо знати, що терміни дозрівання часнику озимого залежать ще й від сортових особливостей, кліматичних умов у регіоні.

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Озимий часник починають копати у середині липня. Наприклад, ранньостиглі сорти починають прибирати через 85-95 днів після появи сходів, пізньостиглі готові до збирання через 100-110 днів.

Коли викопувати літній часник 2023

Літній часник, який садять навесні, дозріває у серпні. Через те, що стрілок у ярого часнику немає, час копки визначають за листям, коли вони жовтіють. Для того, щоб точно знати, чи хороший часник, садівники викопують 2-3 головки часнику і дивляться на те, дозрів він чи ні.

Як виглядає дозрілий літній часник

бадилля жовтіє, починає хилитися до землі;

коренева шийка висихає;

голівки стають міцними;

часточки відокремлюються та легко очищаються від лушпиння;

луска на головках стає фіолетового кольору.

Як правильно викопувати часник

За 10 днів до збирання від цибулин потрібно частково відгрібати землю. Прибирання часнику необхідно проводити в суху та сонячну погоду. Головки необхідно підкопувати вилами або лопатою разом зі стеблами та листям. При цьому важливо акуратно очищати їх від землі та укладати тонким шаром на просушування на негаряче сонце. Для просушування часник можна зв’язати в пучки та підв’язати на сонці. Через кілька тижнів стебла та коріння потрібно відрізати.

Як підготувати часник до зберігання

Після того як ти висушив(-ла) часник, його потрібно відсортувати. Пошкоджені голівки чи заражені потрібно видалити. Якщо часник раніше деякий час зберігався, потрібно звернути увагу, чи не почав він проростати. Якщо це вже сталося, позбався його.

Як зберігати часник: основні правила

Часник потрібно зберігати головками чи зубчиками. Але якщо ти хочеш зберігати овоч в очищеному вигляді, можна покласти його в олію. Таким чином часник можна тримати у банці кілька місяців. Для цього помий часник і помісти у скляну банку з маслом. Щільно закрий кришкою і прибери у льох.

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