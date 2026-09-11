Погода в Туреччині в жовтні 2026: температура повітря та води на курортах

Туреччина є одним із найпопулярніших та комфортніших напрямків для морського відпочинку восени. Початок та середина жовтня ідеально підходять для купання в морі та активних розваг на свіжому повітрі. Якщо плануєш відпустку у Туреччині, тоді тобі стане корисною інформація про температуру та опади на території цієї країни у середині осені.

Розповідаємо, яка погода в Туреччині в жовтні 2026 на популярних курортах, у нашому матеріалі.

Погода в Туреччині в жовтні 2026: температура на популярних курортах

У Туреччині в жовтні 2026 найтепліше буде на початку місяця, тому краще плануй свою подорож на першу половину. Під кінець місяця стане прохолодніше, але все ще із комфортними +23…+24°C. Упродовж усіх чотирьох тижнів опадів на популярних турецьких курортах не прогнозують.

Анталія

Погода в Анталії в жовтні 2026 очікується вкрай сприятливою для відпочинку. Температура повітря впродовж усього місяця: вдень +24… +29°C, вночі +14… +20°C. За цілий місяць прогнозують лише шість днів хмарної погоди із проясненнями, увесь інший час — сонячно та сухо.

Белек

Погода в Белеку в жовтні 2026 чудово підходить для середземноморської відпустки. Синоптики прогнозують вдень +23… +27°C, вночі +18… +23°C. Середина осені в місті Белек очікується ясною та без опадів, лише два похмурих дні за весь місяць.

Кемер

Погода в місті Кемер у жовтні 2026 порадує відпочивальників приємними температурами та відсутністю дощів. Очікувана температура повітря в Кемері впродовж місяця: вдень +23… +28°C, вночі +15… +21°C.

Аланія

Погода в Аланії в жовтні 2026 є сприятливою для довгоочікуваної відпустки на узбережжі Середземного моря. Вдень тут прогнозують +24… +29°C, а вночі +16… +21°C. Лише чотири дні із мінливою хмарністю, дощів не обіцяють впродовж усього місяця.

Бодрум

Погода в Бодрумі у жовтні 2026 є сприятливою для подорожі на Егейське турецьке узбережжя. Вдень у цьому мальовничому містечку прогнозують +21… +25°C, нічна температура +17… +21°C. Чотири дні із мінливою хмарністю, а весь інший час — сонячно та сухо.

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Яка температура моря в Туреччині в жовтні 2026

В середині осені температура води на турецьких курортах на Середземному морі є сприятливою для комфортного відпочинку: Аланія +25,9°C, Анталія +25,5°C, Кемер +25,5°C, Белек +25,6°C.

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Джерело: meteoprog.com, tur-pogoda.com.ua

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