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Погода в Туреччині в жовтні 2026: температура повітря та води на курортах

Марина Слизовська, редакторка сайту 11 Вересня 2026, 17:00 3 хв.
погода в Туреччині на жовтень 2026
Фото Unsplash

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