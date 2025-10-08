Не роби цього в Туреччині: які заборони варто знати туристам

Закони й культурні традиції різних країн іноді кардинально відрізняються. Туреччина, яка приваблює мільйони відпочивальників доступними курортами, має свої особливі правила, що можуть стати несподіванкою для українців. Про це розповіла yanaari27.

Жінка зазначає, що тут з великою повагою ставляться до постаті Мустафи Кемаля Ататюрка — засновника сучасної Турецької Республіки.

Будь-які образливі висловлювання чи критика на його адресу, так само як і псування національного прапора, вважаються серйозним злочином.

Не менш важливе й ставлення до хліба: у Туреччині він символізує достаток, тому навіть черствий шматочок не викидають, а якщо він упав на землю — підіймають й цілують.

Подорожуючи країною, варто пам’ятати і про релігійні правила.

Відвідуючи мечеті, чоловіки мають бути без шортів, а жінки повинні прикривати голову, плечі та ноги. Такі жорсткі вимоги до одягу пов’язані не лише з традиціями, а й із повагою до священних місць.

Деякі звичні для нас жести тут сприймаються інакше. Наприклад, жест окей у турків має вульгарне значення, тож ним краще не користуватися.

Обережність потрібна й під час покупок на базарах: будь-які старовинні речі, навіть монета чи глиняний глечик, можуть розцінюватися як культурна спадщина, яку без дозволу заборонено вивозити з країни.

Ще один нюанс стосується алкоголю. У Туреччині його не можна пити на вулиці чи в парках — лише у закладах чи готелях. Більше того, фахівці радять уважно ставитися до вибору напоїв, адже іноді трапляються випадки підробки брендових пляшок.

І нарешті — документи. Турецьке законодавство вимагає, аби кожен мав їх при собі. Для туристів це означає постійну наявність паспорта з візою або штампом про в’їзд.

Одним із популярних напрямків для відпочинку є Даламан — курорт у провінції Мугла на південному заході країни.

