Алкоголь, на вихід! Туреччина планує скасувати All-inclusive

Турецький туристичний сектор активно шукає способи покращити свою привабливість, переосмислюючи популярну систему “все включено”.

Країна впроваджує новий формат — AI-Light (All Inclusive Light), що є помітним відхиленням від звичної моделі.

Цей крок викликає певне невдоволення серед туристів, особливо через зміни у доступності алкогольних напоїв. Про це пише Dip.

Що таке AI-Light?

AI-Light — це інноваційний підхід, який вже застосовує один з провідних німецьких туроператорів Schauinsland Reisen у деяких турецьких готелях.

За цією системою гостям пропонують стандартне харчування — сніданок, обід та вечерю — а також безалкогольні напої.

Однак тепер алкогольні напої потрібно буде оплачувати окремо.

Економія як рушійна сила

Основна мета запровадження AI-Light — надати туристам можливість заощадити.

Представники турфірм зазначають, що багато гостей насправді не споживають алкоголь, включений у пакет, але все одно платять за нього як частину загальної вартості.

Завдяки полегшеному пакету відпочивальники можуть зберегти близько 50 євро на людину за тиждень.

Ця економія виявилася досить привабливою: за даними туроператорів, кожен другий турист обирає саме такий варіант.

Пілотний проект та перспективи

Наразі формат AI-Light тестується як пілотний проект у кількох готелях.

Якщо він виявиться успішним, не виключено, що нова система буде поширена на всю країну.

Це може суттєво змінити ландшафт відпочинку в Туреччині та вплинути на вибір мандрівників.

Чому ж туристи розчаровані?

Хоча можливість економії є значним плюсом для багатьох, зміна формату все ж викликає розчарування у тих, хто звик до необмеженого доступу до алкогольних напоїв у межах “все включено”.

Для них додаткова плата за алкоголь може стати неприємним сюрпризом і зіпсувати загальне враження від відпустки.

Запровадження AI-Light в Туреччині демонструє, що країна активно шукає нові способи оптимізації туристичних послуг, намагаючись збалансувати якість, ціну та різноманітні потреби туристів.

Чи стане AI-Light новим стандартом, покаже час, але одне вже зрозуміло: ця зміна викликає жваві дискусії як серед мандрівників, так і в самій туристичній індустрії.

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