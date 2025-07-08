Алкоголь, на вихід! Туреччина планує скасувати All-inclusive

Фото Pexels Турецький туристичний сектор активно шукає способи покращити свою привабливість, переосмислюючи популярну систему “все включено”. Країна впроваджує новий формат — AI-Light (All Inclusive Light), що є помітним відхиленням від звичної моделі. Цей крок викликає певне невдоволення серед туристів, особливо через зміни у доступності алкогольних напоїв. Про це пише Dip. Що таке AI-Light? AI-Light — це інноваційний підхід, який вже застосовує один з провідних німецьких туроператорів Schauinsland Reisen у деяких турецьких готелях. За цією системою гостям пропонують стандартне харчування — сніданок, обід та вечерю — а також безалкогольні напої. Однак тепер алкогольні напої потрібно буде оплачувати окремо.Економія як рушійна сила Основна мета запровадження AI-Light — надати туристам можливість заощадити. Представники турфірм зазначають, що багато гостей насправді не споживають алкоголь, включений у пакет, але все одно платять за нього як частину загальної вартості. Завдяки полегшеному пакету відпочивальники можуть зберегти близько 50 євро на людину за тиждень. Ця економія виявилася досить привабливою: за даними туроператорів, кожен другий турист обирає саме такий варіант. Читати на тему У Туреччині масово закривають готелі: чи буде відпустка-2025 на межі зриву Яка причина раптового закриття майже 17% готелів: читай у матеріалі. Пілотний проект та перспективи Наразі формат AI-Light тестується як пілотний проект у кількох готелях. Якщо він виявиться успішним, не виключено, що нова система буде поширена на всю країну. Це може суттєво змінити ландшафт відпочинку в Туреччині та вплинути на вибір мандрівників. Чому ж туристи розчаровані? Хоча можливість економії є значним плюсом для багатьох, зміна формату все ж викликає розчарування у тих, хто звик до необмеженого доступу до алкогольних напоїв у межах “все включено”. Для них додаткова плата за алкоголь може стати неприємним сюрпризом і зіпсувати загальне враження від відпустки. Запровадження AI-Light в Туреччині демонструє, що країна активно шукає нові способи оптимізації туристичних послуг, намагаючись збалансувати якість, ціну та різноманітні потреби туристів. Чи стане AI-Light новим стандартом, покаже час, але одне вже зрозуміло: ця зміна викликає жваві дискусії як серед мандрівників, так і в самій туристичній індустрії. Раніше ми розповідали де відпочити за системою “все включено” у 2025 році. Читай огляд бюджетних курортів, які варто відвідати цього року. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Подорожі, Туреччина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter