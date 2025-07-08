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Алкоголь, на вихід! Туреччина планує скасувати All-inclusive

Марія Дзюба, редакторка сайту 08 Липня 2025, 21:00
Алкоголь, на вихід! Туреччина планує скасувати All-inclusive
Фото Pexels

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