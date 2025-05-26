У Туреччині масово закривають готелі: чи буде відпустка-2025 на межі зриву

Туреччина — країна туризму, східних солодощів та розкоші. Саме цей напрямок протягом років був одним із найпопулярніших серед українських відпочивальників. Та небезпечні природні катаклізми у 2024, а також пожежа у турецькому готелі Grand Kartal на гірськолижному курорті країни, яка забрала 78 життів, внесли свої корективи у туристичний сезон.

Тепер Туреччина вирішила закрити чималу кількість своїх готелів.

Чому по країні закриваються готелі, скільки їх загалом закриють та які міста постраждають найбільше — далі у матеріалі.

Готелі в Туреччині закривають: що відомо

Як зазначає місцеве видання Turizm Günlüğü, Міністерство культури та туризму вирішило закрити 4380 готелів!

Закривати будуть ті обʼєкти, які під час перевірок за останні три роки визнали такими, що не відповідають туристичній кваліфікації.

— З поправками, внесеними до Закону про заохочення туризму у 2021 і 2023 роках, підприємства, які отримали ліцензії на відкриття та діяльність від муніципалітетів і спеціальних провінційних адміністрацій, будуть зобов’язані отримати сертифікат туристичної діяльності протягом шести місяців, — пояснили у Міністерстві.

Відомо, що якщо протягом цього терміну не виконати вимоги, то свідоцтво про здійснення туристичної діяльності анулюється, а діяльність припиниться повністю протягом місяця.

Нині уже закрили 248 готелів у регіоні Мугла, де розташовані популярні курорти Бодрум, Фетхіє та Мармарис.

Інспекції тривають: ще 15 об’єктів перебувають у процесі закриття.

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Загалом у Туреччині налічується 25 908 туристичних об’єктів, тож закрити доведеться аж 16,9% обʼєктів, які не відповідають стандартам.

Найбільше готелів закрили у Стамбулі — 767.

Також постраждали такі курортні міста:

Ізмір — 515 готелів;

Сакар’я — 499;

Мугла — 424;

Анталія — 386;

Айдин — 226;

Чанаккале — 179;

Бурса — 149;

Балікесір — 131;

Денізлі — 127;

Коджаелі — 125 тощо.

Та готелі — це не головне у країні. Раніше ми розповідали тобі, що варто відвідати у Стамбулі: читай за посиланням.

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