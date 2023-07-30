Велична архітектура та неймовірна природа. Що подивитися у Стамбулі — туристичний маршрут

Проводиш свою відпустку в Туреччині на Мармуровому морі або тільки плануєш побачити на власні очі давню красу? Столиця Туреччини Стамбул — місто з багатовіковою історією, неймовірними пам’ятками архітектури та природою.

Читай у нашому матеріалі туристичний маршрут — ділимося найвеличнішими пам’ятками, цікавими закладами харчування та культурною програмою.

Стамбул: головні пам’ятки та що подивитися у 2023 році

Мечеть Ая-Софія — одна з найвеличніших пам’яток візантійської архітектури. Символ Стамбула та золотої доби імперії.

— одна з найвеличніших пам’яток візантійської архітектури. Символ Стамбула та золотої доби імперії. Палац-музей Топкапи — головний палац Османської імперії до середини XIX століття. Площа: понад 700 тис. м². Містить понад 65 тис. експонатів.

— головний палац Османської імперії до середини XIX століття. Площа: понад 700 тис. м². Містить понад 65 тис. експонатів. Палац Долмабахче — палац султанів на фракійській стороні Босфору.

— палац султанів на фракійській стороні Босфору. Замок Румелі — середньовічна фортеця на берегах Босфору.

— середньовічна фортеця на берегах Босфору. Блакитна мечеть — одна з найгарніших мечетей Стамбула. Вважається шедевром ісламської архітектури.

— одна з найгарніших мечетей Стамбула. Вважається шедевром ісламської архітектури. Цистерна Базиліка — древнє підземне водосховище, побудоване греками на початку нашої ери.

— древнє підземне водосховище, побудоване греками на початку нашої ери. Мечеть Султана Еюпа — мечеть в історичному районі Еюпсултан, реконструйована у XVIII столітті.

Площа Султанахмет — головна площа Стамбула.

— головна площа Стамбула. Палац Бейлербей — літня резиденція турецьких султанів.

— літня резиденція турецьких султанів. Хамами Хюрем-султан — баня XVI століття, придбана Хюрем-султан для Султана Сулеймана Пишного.

— баня XVI століття, придбана Хюрем-султан для Султана Сулеймана Пишного. Район Кадикьой — історичний багатонаціональний район.

— історичний багатонаціональний район. Історичний квартал Бебек — оточений історичними пам’ятками, є однойменна бухта.

— оточений історичними пам’ятками, є однойменна бухта. Вулиця Істікляль — найпопулярніша пішохідна вулиця у Стамбулі. Прямує до затоки Золотий Ріг.

Ботанічні сади та заповідники у Стамбулі

Парк Емірган — має два ставки, налічує понад 120 видів рослин. Тут проводять Міжнародний фестиваль тюльпанів.

— має два ставки, налічує понад 120 видів рослин. Тут проводять Міжнародний фестиваль тюльпанів. Парк Долмабахче — розташований на території однойменного палацу.

— розташований на території однойменного палацу. Парк Гюльхане — чарівний парк, в якому мешкають різні види птахів.

— чарівний парк, в якому мешкають різні види птахів. Парк Їлдиз — палацо-парковий комплекс, колишня резиденція турецьких султанів. Дозволений вхід з тваринами.

— палацо-парковий комплекс, колишня резиденція турецьких султанів. Дозволений вхід з тваринами. Дендрарій Ататюрка — величезний заповідник, площею 300 га. Тут є тисячі видів дерев та тварин.

Цікаві заклади у Стамбулі

Buhara Ocakbası Restaurant — відомий ресторан з видом на мечеть Султанахмет і Мармурове море. Меню з м’ясних страв та традиційних турецьких солодощів.

Old Istanbul Cuisine — ресторан давньої турецької кухні з автентичним інтер’єром.

Бар Vogue — певно, найбільша винна карта в місті, а також панорама на Босфор.

Hafiz Mustafa 1864 — давня кондитерська та кав’ярня, яка варта уваги. Придбати можна найсмачніші турецькі солодощі, а також насолодитися місцевою кавою.

Nusr-et Steakhouse — так-так, тут є шефом відомий Нусрет Гечке. А скуштувати можна авторські варіації приготування м’яса.

360 Istanbul — ресторан з розкішною панорамою на історичний центр міста. Тут багато туристів, тому краще бронювати столики.

Культурна програма у Стамбулі

До культурної програми можна віднести візит на Гранд Базар. Адже саме тут можна відчути турецьку гостинність, традиції та звичаї. Скуштувати місцеві смаколики та купити щось собі на згадку.

Зараз також дивляться

Стамбульський музей сучасного мистецтва однозначно вартий уваги. Вхід туди коштує близько 400 грн.

Також завітай в оперний театр Сюрея (Süreyya Opera House). Тричі на тиждень тут показують оперу та балет.

Раніше ми розповідали про найдешевші курорти Середземного моря 2023.

А щоб дізнаватися про найважливіше та найцікавіше, підписуйся на Telegram та Instagram Вікон.