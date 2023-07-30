Велична архітектура та неймовірна природа. Що подивитися у Стамбулі — туристичний маршрут

Проводиш свою відпустку в Туреччині на Мармуровому морі або тільки плануєш побачити на власні очі давню красу? Столиця Туреччини Стамбул — місто з багатовіковою історією, неймовірними пам’ятками архітектури та природою.
Читай у нашому матеріалі туристичний маршрут — ділимося найвеличнішими пам’ятками, цікавими закладами харчування та культурною програмою.
Фото: Pexels
До культурної програми можна віднести візит на Гранд Базар. Адже саме тут можна відчути турецьку гостинність, традиції та звичаї. Скуштувати місцеві смаколики та купити щось собі на згадку.
Стамбульський музей сучасного мистецтва однозначно вартий уваги. Вхід туди коштує близько 400 грн.
Також завітай в оперний театр Сюрея (Süreyya Opera House). Тричі на тиждень тут показують оперу та балет.
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