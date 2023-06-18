Відпочити удвох до $500? Топ-7 бюджетних країн для відпочинку 2023

Якщо тобі хочеться на відпочинок, а гаманець дозволяє небагато, завжди можна знайти доступний варіант! Ми зробили добірку топ-7 бюджетних країн для відпочинку українців влітку 2023. Читай нашу добірку та обирай країну, яку хочеться відкрити для себе.
Відпочинок для українців у 2023 році має бути бюджетним та відносно близьким, адже діставатися до інших країн не зовсім зручно. До найближчих Польщі, Румунії, Молдови, Словаччини чи Угорщини дістатися можна потягом, а вже звідти — полетіти в будь-яку країну на відпочинок.
Ми зібрали для тебе топ-7 бюджетних країн для відпочинку українців улітку 2023. Читай нашу добірку та обирай країну, де проведеш незабутні дні.
Фото: Pexels
Фото:Pexels
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