Відпочити удвох до $500? Топ-7 бюджетних країн для відпочинку 2023

Якщо тобі хочеться на відпочинок, а гаманець дозволяє небагато, завжди можна знайти доступний варіант! Ми зробили добірку топ-7 бюджетних країн для відпочинку українців влітку 2023. Читай нашу добірку та обирай країну, яку хочеться відкрити для себе.

Найбільш бюджетні країни для відпочинку влітку 2023: добірка для подорожей

Відпочинок для українців у 2023 році має бути бюджетним та відносно близьким, адже діставатися до інших країн не зовсім зручно. До найближчих Польщі, Румунії, Молдови, Словаччини чи Угорщини дістатися можна потягом, а вже звідти — полетіти в будь-яку країну на відпочинок.

Ми зібрали для тебе топ-7 бюджетних країн для відпочинку українців улітку 2023. Читай нашу добірку та обирай країну, де проведеш незабутні дні.

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Туреччина. Одна з бюджетних країн, дістатися до якої зручно з Польщі. До того ж на літо завжди додають багато рейсів з Варшави та Кракова. Там багато пам’яток культури, архітектури та природи. Оренда квартири біля моря чи проживання в готелі на тиждень обійдуться від $200 на двох людей. Пропозицій дуже багато. Овочі та фрукти коштують близько $1 за кг, а пляшка вина — $8. Проїзний на місяць — $30, а літр палива $1,3.

Болгарія. Чудова країна для відпочинку, тут доволі недорого, привітні люди та схожа до України природа. Ціни на готелі на тиждень на двох стартують від $180. Відпочити можна у курортних містах біля моря або в горах. Овочі та фрукти коштують по $1 за кг, пляшка вина $4, а літр палива $1-1,5.

Греція. Пейзажний відпочинок біля моря. Десятки курортних містечок чекають на туристів. Відпочинок тут розкішний та відносно недорогий. Проживання на двох у готелі на тиждень стартує від $350. Ціни на фрукти й овочі близько €1, за страви в ресторані доведеться заплатити від €4 до €10. Кілограм м’яса коштує €5-8.

Північна Македонія. Проживання на двох на тиждень коштуватиме від €300. Пообідати в кафе можна за €5. Побачити можна гори, море та міську архітектуру. Ціни на продукти коливаються в межах €1-2. Середній чек у кафе €8.

Албанія. Проживання в готелі на двох на тиждень коштуватиме від $250. Відпочити можна на білих піщаних пляжах, у горах, біля водоспадів або насолодитися архітектурою міст. Ціна на продукти коливається $1-2. Кілограм асорті морепродуктів коштує $10, а дайвінг $20-30 з людини.

Молдова. Ціни на готелі на тиждень на двох стартують від $150. Побачити в Молдові можна ботанічні сади, пам’ятки архітектури, стародавні замки та лавандові поля. Середній чек на одну людину в ресторані вийде $15. Продукти коштують $1-2.

Марокко. Оренда квартири чи проживання в готелі на тиждень обійдуться від $300. Подивитися в Марокко можна синє місто Шефшауен, пустелю Сахара, відвідати шкіряні майстерні та насолодитися давньою архітектурою. Ціни на продукти стартують від $0,50, а поїсти в ресторані можна за $15. Літр палива коштує трохи більше долара, а оренда авто на день — $25.

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