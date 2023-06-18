Отдохнуть вдвоем до $500? Топ-7 бюджетных стран для отдыха 2023

Если тебе хочется на отдых, а кошелек позволяет немного, всегда можно найти доступный вариант! Мы сделали подборку топ-7 бюджетных стран для отдыха украинцев летом 2023. Читай нашу подборку и выбирай страну, которую хочешь открыть для себя.
Отдых для украинцев в 2023 году должен быть бюджетным и относительно близким, ведь добираться в другие страны не совсем удобно. В ближайшие Польшу, Румынию, Молдову, Словакию или Венгрию добраться можно на поезде, а уже оттуда можно улететь в любую страну на отдых.
Мы собрали для тебя топ-7 бюджетных стран для отдыха украинцев летом 2023. Читай нашу подборку и выбирай страну, в которой проведешь незабываемые дни.
Фото: Pexels
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