Отдохнуть вдвоем до $500? Топ-7 бюджетных стран для отдыха 2023

Если тебе хочется на отдых, а кошелек позволяет немного, всегда можно найти доступный вариант! Мы сделали подборку топ-7 бюджетных стран для отдыха украинцев летом 2023. Читай нашу подборку и выбирай страну, которую хочешь открыть для себя.

Самые бюджетные страны для отдыха летом 2023: подборка для путешествий

Отдых для украинцев в 2023 году должен быть бюджетным и относительно близким, ведь добираться в другие страны не совсем удобно. В ближайшие Польшу, Румынию, Молдову, Словакию или Венгрию добраться можно на поезде, а уже оттуда можно улететь в любую страну на отдых.

Мы собрали для тебя топ-7 бюджетных стран для отдыха украинцев летом 2023. Читай нашу подборку и выбирай страну, в которой проведешь незабываемые дни.

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Турция. Одна из бюджетных стран, добраться до которой удобно из Польши. К тому же, на лето всегда добавляют много рейсов из Варшавы и Кракова. Там много памятников культуры, архитектуры и природы. Аренда квартиры у моря или проживание в отеле на неделю обойдутся от $200 на двух человек. Предложений очень много. Овощи и фрукты стоят около $1 за кг, а бутылка вина — $8. Проездной в месяц — $30, а литр топлива — $1,3.

Болгария. Прекрасная страна для отдыха, здесь довольно недорого, приветливые люди и похожая атмосфера на Украину. Цены на отели на неделю на двоих стартуют от $180. Отдохнуть можно в курортных городах у моря или в горах. Овощи и фрукты стоят по $1 за кг, бутылка вина $4, а литр топлива $1-1,5.

Греция. Пейзажный отдых у моря. Десятки курортных городков ждут туристов. Отдых здесь роскошный и относительно недорогой. Проживание на двоих в отеле на неделю стартует от $350. Цены на фрукты и овощи — около €1, за блюда в ресторане придется заплатить от €4 до €10. Килограмм мяса стоит €5-8.

Северная Македония. Проживание на двоих в неделю обойдется в €300. Пообедать в кафе можно за €5. Увидеть можно горы, море и городскую архитектуру. Цены на продукты колеблются в пределах €1-2. Средний чек в кафе €8.

Албания. Проживание в отеле на двоих на неделю обойдется от $250. Отдохнуть можно на белых песчаных пляжах, в горах, у водопадов или насладиться архитектурой городов. Цена на продукты колеблется от $1-2. Килограмм ассорти морепродуктов стоит $10, а дайвинг $20-30 с человека.

Молдова. Цены на отели на неделю на двоих стартуют от $150. Увидеть в Молдове можно ботанические сады, архитектурные памятники, древние замки и лавандовые поля. Средний чек на одного человека в ресторане получится в $15. Продукты стоят $1-2.

Марокко. Аренда квартиры или проживания в отеле на неделю обойдутся от $300. Посмотреть в Марокко можно синий город Шефшауэн, пустыню Сахара, посетить кожаные мастерские и насладиться древней архитектурой. Цены на продукты стартуют от $0,50, а поесть в ресторане можно за $15. Литр топлива стоит чуть больше доллара, а аренда авто в день — $25. Между Украиной и Марокко сохраняется визовый режим поездок. Виза или другой документ, предоставляющий право на пребывание в ЕС, не являются основанием для безвизового въезда.

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