Бюджетно и без туристов! Малоизвестные города Италии, которые очаруют тебя романтикой

Италия ассоциируется с пастой, вкусными винами и зажигательными танцами вечером? Если тебе хочется по-новому открыть для себя эту страну, в нашем материале ты узнаешь про малоизвестные и волшебные города в Италии. Читай, куда поехать в Италии бюджетно и без туристов.

Куда поехать в Италии: подборка малоизвестных волшебных городов

Важнейшим преимуществом маленьких и малоизвестных городков является отсутствие туристов и бюджетность поездок. Города не раскручены, поэтому жить и питаться в них можно по ценам для местных, которые в несколько раз ниже.

Если ты давно мечтал(-а) об идеальном отпуске без туристов, читай, куда поехать в Италии, чтобы увидеть много нового для себя. Подборкой поделилось издание Довкола.

Амальфи

Очень красивый город на побережье Средиземного моря. Он настолько привлекает, что звезды со всего мира покупают здесь поместья. Если ты любишь тихий и уютный отдых, посети именно Амальфи.

Город построен на скалах вокруг живописных пейзажей. Посетить можно музей-арсенал Амальфи, кафедральный собор, памятник изобретателю компаса Флавио Джою, тихие дворики и уютные виноградники.

Альберобелло

Этот городок известен своими труллами — уникальными сооружениями, занесенными во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Это такие домики, в которых до сих пор живут люди.

Здесь можно почувствовать себя героем сказок и сделать невероятные фотографии. Таких точно ни у кого не будет!

Манарола

Один из самых старых городов, неизвестных туристам. Здесь есть церковь Сан-Лоренцо, датированная 1338 годом. Попробовать можно уникальное местное вино Sciacchetrà, которое упоминали еще в римских писаниях.

Также посети Дорогу любви, пешеходные дорожки в виноградниках над городом.

Модика

Если ты любишь тихий отдых, а еще качественный шоколад — посети Модику. На популярной Сицилии никто не обращает на нее внимание. Туристов здесь очень мало, а виды напоминают сказочные.

Уже более 20 лет Модика входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Италии.

Кьоджа

Этот город называют альтернативой Венеции. Хотя лучше считать наоборот, ведь Кьоджа гораздо более старый город, чем Венеция. Город был основан еще древними римлянами, его считают второй столицей Венецианской лагуны.

Посетить здесь можно романский собор Девы Марии XI века и церкви Сан-Мартино и Сан-Доменико, местные музеи и лагуну.

Хочешь увидеть весь мир, но боишься, что не успеешь? Сотни достопримечательностей и уникальных городов рушатся каждый день. Ранее мы рассказывали о туристических местах под угрозой исчезновения.

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