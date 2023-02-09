У тебя еще есть шанс! Туристические места под угрозой исчезновения — куда стоит путешествовать

В нашем мире почти каждый день происходят разрушения и исчезновения чего-то действительно ценного, исторического. Последние события в Турции и Сирии напоминают нам об этом. А война России против Украины позволяет убедиться своими глазами.

Сегодня мы расскажем, какие туристические места под угрозой исчезновения и куда тебе стоит успеть, чтобы увидеть величие и красоту лично.

Туристические места под угрозой исчезновения: куда стоит успеть

Подборкой туристических мест поделился блог Travel Off Path. Здесь собраны природные и культурные достопримечательности, которым грозит разрушение, застройка, умышленное уничтожение или природные условия.

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Всемирное наследие ЮНЕСКО находится на грани уничтожения, а вина здесь не всегда носит природный характер. Недавно в список объектов под угрозой вошла и наша Одесса, а еще древнее царство Саба в Йемене, международная ярмарка Рашида Караме в Ливане.

Если не принять срочные меры по спасению этих мест, мы можем их потерять.

Хотя бы раз в жизни эти невероятные места стоит увидеть, потому что потом могут остаться только фото в сети и ощущение упущенной возможности. Листай подборку и выбирай место следующего путешествия!

Культурные памятники под угрозой исчезновения

Старый город и стены Иерусалима

Священный город иудаизма, христианства и ислама. Более 200 исторических памятников и, конечно же, Стена плача — самое важное религиозное место в мире для еврейского народа.

Иерусалиму грозит разрушение из-за неудачных археологических раскопок и умышленного уничтожения за предыдущие годы. Во время посещения города соблюдай правила одежды, культуры и поведения.

Чан-Чан, Перу

Чан-Чан был столицей древнего Королевства Чиму, которое достигло своего расцвета в 15-м веке, а затем окончательно было захвачено инками. Чан-Чан был самым большим городом доколумбовой Америки.

Сейчас он под угрозой исчезновения из-за сильных разрушений, отсутствия обслуживания достопримечательности, человеческого безразличия.

Чтобы увидеть, как жило древнее население Чан-Чан, посети музей. А для экскурсии по городу прихвати солнцезащитные очки, крем и шляпу.

Долина Бамиан, Афганистан

Долина, точнее то, что от нее осталось, насчитывает восемь археологических памятников. Здесь и монастыри, и наскальное искусство, и огромные статуи Будды. Когда-то долина была местом паломничества буддистов.

Долина Бамиан с 2001 года находится под угрозой уничтожения, ведь ее бомбили талибы, разрушая значительную часть памятника. Учти безопасное время и удачные климатические условия для поездки в Афганистан.

Тимбукту, Мали

Тимбукту был основан в 5-м веке нашей эры, а затем стал центром исламского образования в 15–16 веках. Здесь сохранены земляные мечети и мавзолеи, которые являются основами традиционной земляной архитектуры и техник строительства.

Из-за опустынивания и войны в стране сотни памятников под угрозой уничтожения. Оккупационные войска, захватывающие страну, намеренно уничтожают наследие народа. Сейчас Тимбукту не является безопасным местом для туризма, но после окончания войны его следует посетить.

Исторический центр Вены, Австрия

Основная угроза — застройка, которая разрастается в геометрической прогрессии. Исторический центр Вены являлся важным местом на протяжении веков, ведь город играл значительную политическую и культурную роль.

Замки в стиле барокко и другие архитектурные достопримечательности захлебываются среди бетонных высоток. Исследовать Вену лучше пешком. Обязательно посети знаменитую оперу и отведай местный кофе.

Достопримечательности природы под угрозой исчезновения

Тропический лес Суматры, Индонезия

На индонезийском острове Суматра есть тропические леса, которые являются домом для суматранских орангутангов, тигров, носорогов. Биоразнообразие достигает более 10 тысяч видов растений! Здесь также находится самый высокий вулкан в Индонезии.

Браконьерство, масштабная вырубка лесов и незаконная застройка уничтожают биоразнообразие, флору и фауну. Чтобы увидеть животных и местную природу, лучше взять гида, который расскажет все подробнее.

Острова Калифорнийского залива, Мексика

Более 200 островов, заповедные зоны и уникальное количество морских млекопитающих являются центром исследований, их называют Аквариумом мира. Незаконная рыбалка грозит вымиранием фауны.

Чтобы увидеть морское разнообразие животных, ты можешь попробовать дайвинг.

Национальный парк Эверглейдс, Флорида

Эверглейдс — уникальная водноболотная экосистема, в которой есть мангровые леса, болота и морские травы. Это место является домом для аллигаторов, ламантинов, пантер, сотен видов птиц, находящихся под угрозой исчезновения.

Естественные катаклизмы и застройка угрожают уничтожению экосистемы. В Эверглейдс можно кататься и исследовать животных на байдарках или каноэ или взять пешеходную экскурсию.

Заповедник Селус, Танзания

Одна из самых больших природоохранных зон в Африке, где живут носороги, слоны, жирафы, гепарды, бегемоты и десятки других видов животных. Браконьерство, добыча урана рядом, лесозаготовка могут оставить этих животных без дома.

Способом исследования фауны Танзании является сафари на внедорожниках. Гиды рассказывают о каждом виде животных, а еще катают с ветерком.

Тропические леса Ацинанана, Мадагаскар

Национальные парки, образующие тропические леса, являются домом для сотен уникальных видов растений и животных. Их выживаемость зависит от экосистемы.

Лесные пожары, браконьерство, добыча полезных ископаемых и вырубка леса представляют огромную угрозу выживанию животных.

Если ты собираешься на Мадагаскар, обязательно посети леса Ацинанана, здесь точно есть на что посмотреть.

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