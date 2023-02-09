Ти ще маєш шанс! Туристичні місця під загрозою зникнення — куди варто подорожувати

У нашому світі чи не щодня відбуваються руйнації та зникнення чогось справді цінного, історичного. Останні події в Туреччині та Сирії нагадують нам про це. А війна Росії проти України дає змогу переконатися на власні очі.

Сьогодні ми розповімо про туристичні місця під загрозою зникнення і куди тобі варто встигнути, щоб побачити велич і красу на власні очі.

Туристичні місця під загрозою зникнення: куди варто встигнути

Добіркою туристичних місць поділився блог Travel Off Path. Тут зібрані природні та культурні пам’ятки, яким загрожує руйнування, забудова, навмисне знищення чи природні умови.

Зараз також дивляться

Світова спадщина ЮНЕСКО перебуває на межі знищення, а провина тут не завжди природного характеру. Нещодавно до списку об’єктів під загрозою увійшла й наша Одеса, а ще стародавнє царство Саба в Ємені, міжнародна ярмарка Рашида Караме в Лівані.

Якщо не вжити термінових заходів із порятунку цих місць, ми можемо їх втратити.

Хоча б раз у житті ці неймовірні місця варто побачити, бо ж потім можуть залишитися лише фото в мережі та відчуття втраченої можливості. Гортай добірку та обирай місце наступної подорожі!

Культурні пам’ятки під загрозою зникнення

Старе місто та стіни Єрусалиму

Священне місто юдаїзму, християнства та ісламу. Понад 200 історичних пам’яток і, звісно ж, Стіна плачу — найважливіше релігійне місце у світі для єврейського народу.

Єрусалиму загрожує руйнування через невдалі археологічні розкопки та навмисне знищення за попередні роки. Під час відвідин міста дотримуйся правил одягу, культури та поведінки.

Чан-Чан, Перу

Чан-Чан був столицею давнього Королівства Чиму, яке досягло свого розквіту в 15-му столітті, а потім ним остаточно заволоділи інки. Чан-Чан був найбільшим містом доколумбової Америки.

Нині воно під загрозою зникнення через сильні руйнування, відсутність обслуговування пам’ятки, людську байдужість.

Щоб побачити, як жило стародавнє населення Чан-Чан, відвідай музей. А для екскурсії містом прихопи сонцезахисні окуляри, крем та капелюх.

Долина Баміан, Афганістан

Долина, точніше те, що від неї залишилось, налічує вісім археологічних пам’яток. Тут і монастирі, і наскельне мистецтво, і величезні статуї Будди. Колись долина була місцем паломництва буддистів.

Долина Баміан з 2001 року перебуває під загрозою знищення, адже її бомбили таліби, зруйнувавши значну частину пам’ятки. Врахуй безпечний час та вдалі кліматичні умови для поїздки в Афганістан.

Тимбукту, Малі

Тимбукту був заснований у 5-му столітті нашої ери, а потім став центром ісламської освіти у 15–16 століттях. Тут збережені земляні мечеті та мавзолеї, які є основами традиційної земляної архітектури та техніки будівництва.

Через опустелювання та війну в країні сотні пам’яток під загрозою знищення. Окупаційні війська, які захоплюють країну, навмисно нищать спадщину народу. Нині Тимбукту не є безпечним місцем для туризму, але після завершення війни його варто відвідати.

Історичний центр Відня, Австрія

Основна загроза — забудова, яка розростається в геометричній прогресії. Історичний центр Відня був важливим місцем протягом століть, адже місто відігравало значну політичну та культурну роль.

Замки в стилі бароко та інші архітектурні пам’ятки захлинаються поміж бетонних висоток. Дослідити Відень найкраще пішки. Обов’язково відвідай славнозвісну оперу та скуштуй місцевої кави.

Природні пам’ятки під загрозою зникнення

Тропічний ліс Суматри, Індонезія

На індонезійському острові Суматра є тропічні ліси, які є домом для суматранських орангутангів, тигрів, носорогів. Біорізноманіття сягає понад 10 тисяч видів рослин! Тут також розташований найвищий вулкан в Індонезії.

Браконьєрство, масштабне вирубування лісів та незаконна розбудова нищать біорізноманіття, флору і фауну. Щоб побачити тварин і місцеву природу, найкраще взяти гіда, який розповість усе детальніше.

Острови Каліфорнійської затоки, Мексика

Понад 200 островів, заповідні зони та унікальна кількість морських ссавців є центром досліджень, їх називають Акваріумом світу. Незаконне рибальство загрожує вимиранням фауни.

Щоб побачити морське різноманіття тварин, ти можеш спробувати дайвінг.

Національний парк Еверглейдс, Флорида

Еверглейдс — унікальна водно-болотна екосистема, в якій є мангрові ліси, болота та морські трави. Це місце є домом для алігаторів, ламантинів, пантер, сотень видів птахів, які перебувають під загрозою зникнення.

Природні катаклізми та забудова загрожують знищенню екосистеми. В Еверглейдс можна кататися і досліджувати тварин на байдарках чи каное або ж узяти пішохідну екскурсію.

Заповідник Селус, Танзанія

Одна з найбільших природоохоронних зон в Африці, де живуть носороги, слони, жирафи, гепарди, бегемоти та десятки інших видів тварин. Браконьєрство, видобуток урану поруч, лісозаготівля можуть залишити цих тварин без дому.

Способом дослідження фауни Танзанії є сафарі на джипах. Гіди розповідають про кожен вид тварин, а ще катають з вітерцем.

Тропічні ліси Ацінанана, Мадагаскар

Національні парки, що утворюють тропічні ліси, є домівкою для сотень унікальних видів рослин і тварин. Їхнє виживання залежить від екосистеми.

Лісові пожежі, браконьєрство, видобуток корисних копалин та вирубування лісу становлять величезну загрозу виживанню тварин.

Якщо ти збираєшся на Мадагаскар, обовязково відвідай ліси Ацінанана, тут точно є на що подивитись.

Раніше ми розповідали, як безпечно подорожувати під час війни.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!