Відпочивати без зайвого клопоту: як підготуватись до мандрівки за кордон під час війни

Подорожувати — насправді не так просто, як може здаватись, особливо під час війни. Навіть якщо ти повністю довіряєш своєму туроператору потрібно пам’ятати, що команда зазвичай перебуває в Україні.

А це означає, що у разі перебоїв зі світлом та зв’язком швидко розв’язати свої питання може бути проблематично. Тож завжди потрібно бути уважним(-ою) та відповідально ставитись до мандрівок.

Видання НВ поспілкувалось з експерткою з туризму Мариною Дайнеко та зібрало поради туристам, як безпечно подорожувати.

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Документи

Якщо раніше можна було дістатись до країни відпочинку прямим рейсом з України, то тепер потрібно перетинати як мінімум дві держави. Адже подорожувати можна або літаком з вильотом із сусідньої країни, або автобусом.

І перед поїздкою потрібно перевіряти правила перетину кордону в кожній країні. Дізнатись про вимоги можна на сайтах українських Посольств чи Консульств у цих державах, інтерактивній мапі від Міністерства закордонних справ України або на сторінках МЗС цих країн.

Підготуй усі документи та тримай їх із собою весь час:

біометричний паспорт (для безвізового режиму) або закордонний паспорт старого зразку з візою на в’їзд у відповідну країну(-и) — при цьому додаток Дія чи українська ID-картка не замінять ці документи;

(для безвізового режиму) або закордонний паспорт старого зразку з візою на в’їзд у відповідну країну(-и) — при цьому додаток чи українська ID-картка не замінять ці документи; туристичне страхування — обирай рівень захисту залежно від того, чи плануєш активний екстремальний відпочинок;

— обирай рівень захисту залежно від того, чи плануєш активний екстремальний відпочинок; документи для дітей — окремий закордонний паспорт та належно завірені документи від батьків (якщо дитина подорожує не з батьками, а в супроводі інших дорослих);

— окремий закордонний паспорт та належно завірені документи від батьків (якщо дитина подорожує не з батьками, а в супроводі інших дорослих); документи та довідки для домашніх улюбленців (на титри антитіл, сказ тощо).

Також якщо тобі потрібно взяти із собою ліки за рецептом, то необхідно подбати про відповідні довідки від лікаря, рецепт із підписом, датою та печаткою медика тощо.

Крім цього, експертка радить змінювати документи вже після поїздки. Наприклад, молодята, які планують весільну подорож, можуть забронювати квитки та місця в готелі на дівоче прізвище дружини, а потім забути про це й намагатись поїхати вже з новим паспортом. У такому разі медовий місяць може бути зіпсованим.

Подорож літаком

Якщо ти вилітаєш з країни-сусідки, то варто одразу закласти у свій план подорожі час на перетин кордону. Він може бути непередбачуваним і займати іноді до шести годин. Тому краще залишитись ще на один день у місті вильоту.

Якщо перед вильотом ти ще маєш час прогулятись містом, то розраховуй, що прибути в аеропорт потрібно щонайменше за дві години до відправлення.

Крім цього, час вильоту може змінюватись, а тому слідкуй за повідомленнями та будь готовим(-ою) у будь-який час вирушати до аеропорту.

Для того, щоб уникнути запізнення на рейс через плутанину з часом вильоту й терміналами, можна замовити в туроператора груповий трансфер до аеропорту.

Поклади в ручну поклажу все найнеобхідніше — те, що може знадобитись на борту та під час очікування рейсу. Наприклад, ліки, які треба приймати за розкладом, або дитяче харчування та підгузки для подорожей з малюками.

Вагітним від другого триместру для посадки на літак потрібна довідка від лікаря. Інакше авіакомпанія відмовить у подорожі.

Також заздалегідь прочитай правила щодо ввозу та вивозу продуктів харчування, алкоголю або сувенірної продукції. Адже країни мають різні вимоги щодо перевезення таких речей.

Людям з інвалідністю потрібно попередити про це турагента або авіакомпанію у разі самостійного придбання квитків. Так персонал аеропорту та екіпаж завчасно потурбуються про максимально комфортну подорож.

Поїздка автобусом

Якщо ж ти подорожуєш автобусом, то ось, що варто взяти із собою в дорогу:

легку їжу та воду;

зарядні пристрої та павербанки;

зручний одяг та подушку для шиї;

ліки від захитування та нудоти (якщо тобі стає зле в поїздках на далеку відстань).

Є ще третій варіант подорожей — залізницею. Читай, як курсує та скільки коштують квитки на новий потяг до Польщі від Укрзалізниці.

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