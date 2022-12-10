Подорожі та натхнення

Відпочивати без зайвого клопоту: як підготуватись до мандрівки за кордон під час війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Грудня 2022, 09:00
Як безпечно подорожувати під час війни - поради туристам
Фото: Pexels

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