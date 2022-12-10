Отдыхать без лишних хлопот: как подготовиться к путешествию за границу во время войны

Путешествовать — действительно не так просто, как может казаться, особенно во время войны. Даже если ты полностью доверяешь своему туроператору, нужно помнить, что команда обычно находится в Украине.

А это значит, что при перебоях со светом и связью быстро решить свои вопросы может быть проблематично. Поэтому всегда нужно быть внимательным и ответственно относиться к путешествиям.

Издание НВ пообщалось с экспертом по туризму Мариной Дайнеко и собрало советы туристам, как безопасно путешествовать.

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Если раньше можно было добраться до страны отдыха прямым рейсом из Украины, то теперь нужно пересекать как минимум две страны. Ведь путешествовать можно либо на самолете с вылетом из соседней страны, либо на автобусе.

И перед поездкой следует проверять правила пересечения границы в каждой стране. Узнать требования можно на сайтах украинских Посольств или Консульств в этих государствах, интерактивной карте от Министерства иностранных дел Украины или на страницах МИД этих стран.

Подготовь все документы и держи их с собой:

биометрический паспорт (для безвизового режима) или загранпаспорт старого образца с визой на въезд в соответствующую страну(ы) — при этом приложение Дія или украинская ID-карточка не заменят эти документы;

(для безвизового режима) или загранпаспорт старого образца с визой на въезд в соответствующую страну(ы) — при этом приложение Дія или украинская ID-карточка не заменят эти документы; туристическая страховка — выбирай уровень защиты в зависимости от того, планируешь ли активный экстремальный отдых;

— выбирай уровень защиты в зависимости от того, планируешь ли активный экстремальный отдых; документы для детей — отдельный загранпаспорт и заверенные документы от родителей (если ребенок путешествует не с родителями, а в сопровождении других взрослых);

— отдельный загранпаспорт и заверенные документы от родителей (если ребенок путешествует не с родителями, а в сопровождении других взрослых); документы и справки для домашних любимцев (на титры антител, бешенство и т.п.).

Также если тебе нужно взять с собой лекарство по рецепту, то необходимо позаботиться о соответствующих справках от врача, рецепте с подписью, датой и печатью медика и т.д.

Кроме этого, эксперт советует менять документы уже после поездки. Например, молодожены, которые планируют свадебное путешествие, могут забронировать билеты и места в отеле на девичью фамилию жены, а затем забыть об этом и пытаться поехать уже с новым паспортом. В таком случае медовый месяц может быть испорчен.

Путешествие самолетом

Если ты вылетаешь из соседней страны, то стоит сразу заложить в свой план поездки время на пересечение границы. Оно может быть непредсказуем и занимать иногда до шести часов. Поэтому лучше остаться еще на один день в городе вылета.

Если перед вылетом у тебя еще есть время прогуляться по городу, то рассчитывай, что прибыть в аэропорт нужно по меньшей мере за два часа до отправления.

Кроме того, время вылета может изменяться, поэтому следи за сообщениями и будь готов (-ой) в любое время отправляться в аэропорт.

Для того чтобы избежать опоздания на рейс через путаницу со временем вылета и терминалами, можно заказать у туроператора групповой трансфер в аэропорт.

Положи в ручную кладь все самое необходимое — то, что может понадобиться на борту и при ожидании рейса. Например, лекарства, которые нужно принимать по расписанию, или детское питание и подгузники для путешествий с малышами.

Беременным со второго триместра для посадки на самолет требуется справка от врача. Иначе авиакомпания откажет в поездке.

Также заранее прочти правила по ввозу и вывозу продуктов питания, алкоголя или сувенирной продукции. Ведь у стран есть разные требования касательно перевозки таких вещей.

Людям с инвалидностью следует предупредить об этом турагента или авиакомпанию в случае самостоятельного приобретения билетов. Так персонал аэропорта и экипаж заблаговременно позаботятся о максимально комфортном путешествии.

Поездка автобусом

Если же ты путешествуешь на автобусе, то вот, что стоит взять с собой в дорогу:

легкую пищу и воду;

зарядные устройства и павербанки;

удобную одежду и подушку для шеи;

лекарства от укачивания и тошноты (если тебе становится плохо в поездках на далекое расстояние).

Есть еще третий вариант путешествий — железной дорогой. Читай, как курсирует и сколько стоят билеты на новый поезд в Польшу от Укрзалізниці.

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