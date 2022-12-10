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Отдыхать без лишних хлопот: как подготовиться к путешествию за границу во время войны

Елена Яковлева, редактор сайта 10 декабря 2022, 09:00
Як безпечно подорожувати під час війни - поради туристам
Фото: Pexels

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