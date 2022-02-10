Страшно подорожувати, бо не розумієш іноземців? Розповідаємо, як розв’язати цю проблему

Велика кількість країн досі залишається для нас чимось невідомим та далеким, тому що завжди щось зупиняє. Найбільш розповсюджена проблема — це низький рівень англійської.

Страх, що тебе не зрозуміють і ти загубишся у великому незнайомому місті, сковує і змушує відкласти планування подорожі на потім.

Та сьогодні ми зібрали для вас інформацію, яка допоможе відкинути всі страхи й зрозуміти, що навіть з базовими знаннями англійської мови (або без них) можна подорожувати за кордон і нічого не боятися.

Що робити під час планування поїздки?

Ми провели опитування серед людей, які мали досвід подорожування без знання англійської мови. Перше, про що нам розповіли, це те, що під час підготовки до подорожі вони шукали типовий словник туриста.

Так, банально, але дуже дієвий спосіб. Адже в інтернеті існує безліч подібних словників на будь-який випадок.

Одна з наших респонденток розповіла: перед тим, як поїхати в тур, роздрукувала собі таку шпаргалку і користувалася щоразу, коли в тому була потреба.

Чи зрозуміє мене персонал готелю?

Насправді для того, щоб вас зрозуміли на рецепції, особливих знань не потрібно. Не ви перші, й не ви останні.

Респонденти підтверджують, що на таких популярних базах відпочинку, як Туреччина та Єгипет, персонал знає базові вирази українською та російською мовами. Тож вони завжди вас зрозуміють і спробують пояснити, як дістатися до їдальні та з якої сторони вихід до басейну.

А що мені робити, якщо я загублюся?

Ми з друзями відпочивали в Австрії, це була шкільна поїздка. Ми відлучилися від основної групи, щоб зайти до магазину та трохи прогулятися. Та, як воно часто буває, ми зовсім забули про час і, коли вийшли з магазину, зрозуміли, що нікого з наших немає, а ми не пам’ятаємо, куди йти.

Зрозуміло, що можна запитати в перехожих. Але є одна проблема — ніхто з нас не розмовляв англійською мовою. Та ще й, як на зло, погано працював інтернет, тож перекладач відпадав.

Але викручуватись якось потрібно, і ми вирішили використати всі англійські слова, які пам’ятали, та випробувати свою удачу.

На диво, перехожі нас розуміли, намагалися щось пояснити, говорили назви магазинів, на які ми можемо орієнтуватися, і, звичайно ж, вказували нам шлях руками, — розповідає одна з наших опитуваних.

Декілька порад, які допоможуть вам у подорожі

Порада 1

Зрозуміло, що коли ви перебуваєте в іншій країні, мову якої не розумієте, то потрапляєте в певний інформаційний вакуум.

Та попри це не варто боятися заводити розмову з персоналом аеропорту, готелю чи навіть з перехожими, щоб дізнатися щось.

Тримайте в голові те, що вони не вперше стикаються з туристами й допоможуть вам, чим зможуть. До того ж у вас завжди під рукою є телефон з перекладачем або шпаргалкою. За нагоди завжди використовуйте топ виразів, і буде вам щастя.

Порада 2

Якщо все-таки подорож без людини, яка розуміє англійську, вас досі лякає, тоді обирайте тур. Їх існує велика кількість: авіатур, автотур, круїзний тур тощо.

Такий вибір буде оптимальним для всіх, тому що питання житла, екскурсій та харчування вирішує гід. З ним і в вогонь і в воду!

Порада 3

І, напевно, найлегший спосіб поїхати відпочивати за кордон та ні за що не перейматися — покликати з собою друга, який розуміє англійську на рівні з носіями мови.

До того ж разом із друзями завжди веселіше і час пройде не так швидко, а спогадів буде удвічі більше. Можливо, ваш друг підтягне вашу англійську під час спільної подорожі. Ще один плюс!

Тепер залишилось лише відкинути всі страхи та скористатися нашим словником туриста для того, щоб вдало подорожувати за кордон без англійської мови!